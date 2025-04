Pagelle Venezia-Milan Pulisic torna protagonista e Gabbia fa da scudo

Milan cinico, a cui basta poco. Un gol all’ alba della partita e uno al calar del sole. I rossoneri non sono stati belli nel vincere ma sono stati giusti, rischiando poco e scoprendosi il giusto contro un attacco, quello Veneziano, quasi privo di pericolosità.MAIGNAN 6: Non si sporca praticamente mai i guanti, dirige la difesa ed è vigile quando serve nelle uscite.PAVLOVIC 5,5: Il serbo che abbiamo visto oggi non è stata la miglior versione di sè stesso. Si lascia scappare più volte alle spalle un ispirato Yeboah ed è impreciso nelle uscite. Deve essere aiutato da Gabbia per non fare ulteriori danniGabbia 7: Partita perfetta del centrale italiano. Mette le pezze laddove Pavlovic non lo fa. Tiene benissimo Fila non concedendogli praticamente mai la via del tiro. Queste prestazione sono ormai una consuetudine per lui. Dailymilan.it - Pagelle Venezia-Milan, Pulisic torna protagonista e Gabbia fa da scudo Leggi su Dailymilan.it Uncinico, a cui basta poco. Un gol all’ alba della partita e uno al calar del sole. I rossoneri non sono stati belli nel vincere ma sono stati giusti, rischiando poco e scoprendosi il giusto contro un attacco, quellono, quasi privo di pericolosità.MAIGNAN 6: Non si sporca praticamente mai i guanti, dirige la difesa ed è vigile quando serve nelle uscite.PAVLOVIC 5,5: Il serbo che abbiamo visto oggi non è stata la miglior versione di sè stesso. Si lascia scappare più volte alle spalle un ispirato Yeboah ed è impreciso nelle uscite. Deve essere aiutato daper non fare ulteriori danni7: Partita perfetta del centrale italiano. Mette le pezze laddove Pavlovic non lo fa. Tiene benissimo Fila non concedendogli praticamente mai la via del tiro. Queste prestazione sono ormai una consuetudine per lui.

