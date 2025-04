Dopo i funerali di Francesco Roma si prepara al conclave per eleggere il nuovo papa

conclave. Perché, calendario alla mano, prenderà il via tra il 5 e il 10 di maggio. Dopo aver salutato papa Francesco con i funerali di sabato 26 aprile, per Roma e la Chiesa è tempo di guardare avanti: serve un nuovo pontefice. Per eleggerlo, come tradizione, servirà. Romatoday.it - Dopo i funerali di Francesco Roma si prepara al conclave per eleggere il nuovo papa Leggi su Romatoday.it Al lavoro per cominciare il. Perché, calendario alla mano, prenderà il via tra il 5 e il 10 di maggio.aver salutatocon idi sabato 26 aprile, pere la Chiesa è tempo di guardare avanti: serve unpontefice. Per eleggerlo, come tradizione, servirà.

Trump riparte da Roma dopo i funerali di Papa Francesco - https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/04/Trump-riparte-da-Roma-dopo-i-funerali-di-Papa-Francesco_20250426_video_15455839.mp4 L'articolo Trump riparte da Roma dopo i funerali di Papa Francesco proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗ilfogliettone.it

Quando gioca la Roma? Orario e data del recupero dopo il rinvio per i funerali di Papa Francesco - Il campionato di Serie A sarà sospeso sabato 26 aprile in occasione del funerale di Papa Francesco, con il rinvio di tre partite, tra cui Inter-Roma. La Lega Serie A ha ufficializzato che le tre gare previste per sabato 26 aprile sono state rinviate. In particolare, non si giocheranno quel giorno le sfide Como-Genoa, Lazio-Parma e Inter-Roma. La decisione sui recuperi delle partite rinviate Inter-Roma, come le altre due partite, è stata rinviata. 🔗donnapop.it

Papa Francesco, anche Trump ai funerali. “Sarò a Roma con Melania”. Conclave dopo il 5 maggio - Roma, 22 aprile 2025 – Trump, von der Leyen, Putin, Zelensky: un mondo mai come negli ultimi anni segnato da guerre e barriere, è tornato ad unirsi in nome di Papa Francesco. Basti pensare che i funerali del Papa saranno la prima occasione per lo sbarco di Trump in quell'Europa che, sin da quando il tycoon è alla Casa Bianca, è stata a dir poco maltrattata dagli Usa. In serata il presidente americano ha confermato che sarà in Vaticano per le esequie – che dovrebbero tenersi sabato, decideranno i cardinali riuniti – insieme alla first lady Melania. 🔗quotidiano.net

Trump riparte da Roma dopo i funerali di Papa Francesco - Nelle immagini, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sale sull'Air Force One insieme alla moglie Melania per ripartire da Roma dopo aver partecipato al funerale di Papa Francesco a ... 🔗ilmessaggero.it

San Pietro il giorno dopo i funerali di Papa Francesco: i giovani invadono Roma - Le immagini da Piazza San Pietro mostrano l'arrivo di migliaia di persone, soprattutto giovani, il giorno dopo i funerali di Papa Francesco, che ieri hanno visto la partecipazione di circa 400.000 fed ... 🔗msn.com

Turista cerca di farsi il bagno nella fontana di Piazza Pia dopo i funerali di Papa Francesco: multato - Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno fatto un bilancio dei controlli di ieri durante i funerali di Papa Francesco ... 🔗fanpage.it