Lino Banfi e Papa Francesco | un' amicizia indimenticabile

amicizia con il Pontefice a Domenica In Lino Banfi ricorda Papa Francesco: un legame speciale e commovente su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Lino Banfi e Papa Francesco: un'amicizia indimenticabile Leggi su Donnemagazine.it L'attore racconta la sua profondacon il Pontefice a Domenica Inricorda: un legame speciale e commovente su Donne Magazine.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, Lino Banfi ricorda il Pontefice morto: “Santità non mi aspettavo questa ‘sorpresa’, ora posso rivelare il nostro segreto” – VIDEO - Lino Banfi ricorda Papa Francesco con un video nel quale rivela il loro segreto. “Quando dicevo ‘papele papele’ rideva moltissimo. Non ce lo doveva fare” Un commosso Lino Banfi ha pubblicato un video nel quale ricorda Papa Francesco. L'attore e il Papa, infatti, erano molto uniti, non solo an 🔗ilgiornaleditalia.it

Papa Francesco, tantissimi messaggi d’affetto. Gli auguri di Lino Banfi - Papa Francesco, che è stato “inondato” di messaggi di affetto e vicinanza. Anche il “Nonno d’Italia” Lino Banfi (ospite de “Il Diario di Papa Francesco”) ne ha voluto inviare uno. The post Papa Francesco, tantissimi messaggi d’affetto. Gli auguri di Lino Banfi first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

“Vi racconto una cosa”. Papa Francesco, l’amico Lino Banfi decide di svelarlo solo ora - Anche Lino Banfi saluta Papa Francesco. Tra i tanti vip che in queste ore hanno rivolto un pensiero al Pontefice deceduto nella mattinata di ieri, lunedì 21 aprile, c’è anche il popolare e amatissimo attore. Un ricordo a tratti commovente quello di Lino Banfi per la perdita di un amico vero. “Provo un dolore immenso. È come se avessi perso un fratello, il mio fratello minore – racconta Lino Banfi con voce rotta dalla commozione – aveva solo sei mesi meno di me”. 🔗caffeinamagazine.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco, il messaggio audio inedito per Lino Banfi: “Caro nonno del mondo”/ “Per il tuo compleanno…”; Morto Papa Francesco, il dolore di Lino Banfi: «Ho perso il mio fratello minore». La poesia composta pochi gio; Lino Banfi: «Con il Papa ho perso un fratello, so che aveva letto la mia poesia e ha riso moltissimo; Papa Francesco, il dolore di Lino Banfi: Ora posso rivelare il nostro segreto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco, il messaggio vocale a Lino Banfi in occasione del compleanno: «Auguri, prega per me» - Lino Banfi, ospite a Domenica In, ha svelato un messaggio vocale mandato da Papa Francesco in occasione del compleanno dell'attore, il 9 luglio. Nel messaggio il Pontefice si riferisca a ... 🔗msn.com

Lino Banfi a Domenica In: "Papa Francesco era mio fratello minore" - "Il Papa mi ha mandato un messaggio per il mio compleanno, pensavo fosse Massimo Lopez. Per me, Papa Francesco era un fratello minore". Lino Banfi, ospite oggi di Domenica In, a Mara Venier racconta i ... 🔗msn.com

Lino Banfi: «Mia moglie chiese a Papa Francesco di farci morire insieme e lui si è messo a piangere. Per compleanno mi mandò un vocale» - Domenica In apre la puntata di oggi, domenica 27 aprile, senza sigla. Mara Venier è vestita di nero e gli ospiti in studio rimangono in silenzio mentre la ... 🔗msn.com