L’ice bucket challenge è tornato | la sfida a colpi di secchiate diventa una campagna per la salute mentale

diventato il tormentone più seguito dei social, tanto dai vip quanto dagli utenti con poche manciate di follower. Oggi, a più di dieci anni di distanza, torna L'ice bucket challenge. Il rituale è sempre lo stesso: bagnarsi con una secchiata di acqua gelida, riprendersi in video e passare il testimone a qualcun altro affinché faccia altrettanto. All'epoca, la campagna era stata lanciata per promuovere una raccolta fondi per la ricerca sulla Sla. Un obiettivo raggiunto solo a metà, se si pensa che la sfida social coinvolse 17 milioni di persone e raccolse circa 220 milioni di dollari.La sensibilizzazione per la salute mentaleDa qualche giorno, L'ice bucket challenge ha fatto il proprio ritorno sui social grazie ad alcuni gruppi di studenti universitari statunitensi. Questa volta, però, con un nuovo obiettivo: la sensibilizzazione sulla salute mentale e la prevenzione dei suicidi, come reso ben evidente anche dall'hashtag – #SpeakYourMIND – che accompagna i video pubblicati online.

