Casarini a Un alieno in patria | Don Ferrari spiato da Paragon parlava spesso con il Papa I servizi hanno ascoltato anche lui? Spero rispondano

anche il Papa è stato ascoltato dai servizi segreti mentre spiavano Don Mattia Ferrari, cappellanno di bordo della ong Mediterranea Saving Humans? Alla domanda di Peter Gomez nel corso del programma “Un alieno in patria” su Rai3, l’ex leader dei no global e capomissione della ong Luca Casarini ha replicato: “Non lo so, ma Spero che rispondano prima o poi. Perché non vogliono rispondere”. L’attivista ha confermato che il prete, controllato con lo spyware Paragon insieme allo stesso Casarini e al giornalista Francesco Cancellato “si sentiva spesso con il Pontefice”. “È inevitabile”, ha detto allora il fondatore del Fatto quotidiano Antonio Padellaro.A fine febbraio scorso, è emerso che anche Ferrari è stato oggetto di spionaggio da parte del programma Graphite, progettato dall’agenzia israeliana Paragon Solution. Ilfattoquotidiano.it - Casarini a “Un alieno in patria”: “Don Ferrari spiato da Paragon parlava spesso con il Papa. I servizi hanno ascoltato anche lui? Spero rispondano” Leggi su Ilfattoquotidiano.it ilè statodaisegreti mentre spiavano Don Mattia, cappellanno di bordo della ong Mediterranea Saving Humans? Alla domanda di Peter Gomez nel corso del programma “Unin” su Rai3, l’ex leader dei no global e capomissione della ong Lucaha replicato: “Non lo so, macheprima o poi. Perché non vogliono rispondere”. L’attivista ha confermato che il prete, controllato con lo spywareinsieme allo stessoe al giornalista Francesco Cancellato “si sentivacon il Pontefice”. “È inevitabile”, ha detto allora il fondatore del Fatto quotidiano Antonio Padellaro.A fine febbraio scorso, è emerso cheè stato oggetto di spionaggio da parte del programma Graphite, progettato dall’agenzia israelianaSolution.

