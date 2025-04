Conclave la sigla di Papa Francesco sul documento che esclude Becciu | l' atto per impedirgli il voto firmato con una F il 24 marzo

marzo la nota dattiloscritta con la quale Papa Francesco rendeva nota al cardinale Pietro Parolin, allora segretario di Stato vaticano, la sua volontà che il. Ilmattino.it - Conclave, la sigla di Papa Francesco sul documento che esclude Becciu: l'atto per impedirgli il voto firmato con una "F" il 24 marzo Leggi su Ilmattino.it Sarebbe stata firmata il 24la nota dattiloscritta con la qualerendeva nota al cardinale Pietro Parolin, allora segretario di Stato vaticano, la sua volontà che il.

Su altri siti se ne discute

Conclave, la sigla di Papa Francesco sul documento che esclude Becciu: l'atto per impedirgli il voto firmato con una «F» il 24 marzo - Sarebbe stata firmata il 24 marzo la nota dattiloscritta con la quale Papa Francesco rendeva nota al cardinale Pietro Parolin, allora segretario di Stato vaticano, la sua volontà che il... 🔗ilgazzettino.it

Conclave, la sigla di Papa Francesco sul documento che esclude Becciu: l'atto per impedirgli il voto firmato con una "F" il 24 marzo - Sarebbe stata firmata il 24 marzo la nota dattiloscritta con la quale Papa Francesco rendeva nota al cardinale Pietro Parolin, allora segretario di Stato vaticano, la sua volontà che il... 🔗ilmessaggero.it

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Conclave, la sigla di Papa Francesco sul documento che esclude Becciu: l'atto per impedirgli il voto firmato c; Becciu è un caso: le due lettere firmate «F» e la pre-elezione per decidere se potrà partecipare al Conclave; Something is rotten in the State of Vatican; Papa Francesco, nell’omelia indizi sul prossimo Pontefice: i punti chiave del pontificato e la rotta per il co. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave, la sigla di Papa Francesco sul documento che esclude Becciu: l'atto per impedirgli il voto firmato con una "F" il 24 marzo - Sarebbe stata firmata il 24 marzo la nota dattiloscritta con la quale Papa Francesco rendeva nota al cardinale Pietro Parolin, allora segretario di Stato vaticano, la sua volontà che ... 🔗ilmattino.it

Quando inizia il conclave, come funziona e quando sapremo chi è il nuovo Papa - Ora l’appuntamento più atteso è il conclave. Quando inizia? E quando si saprà chi è il successore di Bergoglio? Mentre ci si interroga sul peso che i veterani over 80, non elettori, come Angelo Bagnas ... 🔗tg.la7.it

Papa Francesco, nell’omelia indizi sul prossimo Pontefice: i punti chiave del pontificato e la rotta per il conclave - Il primato dell’evangelizzazione. La misericordia come parola chiave. Gli innumerevoli appelli per la pace e per la fraternità umana. Nell’omelia del funerale di Papa Francesco, ... 🔗ilmessaggero.it