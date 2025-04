Italia e Arabia Saudita un modello integrato di cooperazione Parla Almunajjed

Arabia Saudita e Italia sarà sempre più modellato da una cooperazione economica, culturale e strategica integrata, in grado di generare effetti tangibili non solo a livello bilaterale, ma anche in contesti terzi come l’Africa. È la convinzione di Kamel Almunajjed, presidente dell’Italian-Saudi Business Council, che guiderà la delegazione Saudita il 30 aprile a Torino per una nuova edizione del consiglio imprenditoriale tra i due Paesi. In una conversazione con Formiche.net, Almunajjed ha illustrato le direttrici di questo rapporto in piena espansione.“Le relazioni tra Arabia Saudita e Italia hanno conosciuto uno sviluppo notevole negli ultimi anni”, sottolinea subito Almunajjed. “Il volume degli scambi commerciali ha raggiunto circa 11,6 miliardi di euro nel 2023, con una crescita del 35% rispetto all’anno precedente”, segnala, evidenziando come questo abbia reso l’Italia uno dei maggiori partner europei del Regno. Formiche.net - Italia e Arabia Saudita, un modello integrato di cooperazione. Parla Almunajjed Leggi su Formiche.net Il futuro delle relazioni trasarà sempre più modellato da unaeconomica, culturale e strategica integrata, in grado di generare effetti tangibili non solo a livello bilaterale, ma anche in contesti terzi come l’Africa. È la convinzione di Kamel, presidente dell’n-Saudi Business Council, che guiderà la delegazioneil 30 aprile a Torino per una nuova edizione del consiglio imprenditoriale tra i due Paesi. In una conversazione con Formiche.net,ha illustrato le direttrici di questo rapporto in piena espansione.“Le relazioni trahanno conosciuto uno sviluppo notevole negli ultimi anni”, sottolinea subito. “Il volume degli scambi commerciali ha raggiunto circa 11,6 miliardi di euro nel 2023, con una crescita del 35% rispetto all’anno precedente”, segnala, evidenziando come questo abbia reso l’uno dei maggiori partner europei del Regno.

Cosa riportano altre fonti

Italia-Arabia Saudita, Meloni sente Bin Salman: focus su pace in Ucraina - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il Principe Ereditario e Primo Ministro dell’Arabia Saudita Mohamed bin Salman al Saud. Lo rende noto Palazzo Chigi. “Alla luce del positivo esito dei colloqui tenutisi a Gedda a inizio settimana e a seguito della videoconferenza di questa mattina convocata dal Primo Ministro Starmer – viene spiegato – i due leader hanno in particolare discusso delle iniziative in corso e dell’impegno condiviso per una pace giusta e duratura in Ucraina“. 🔗lapresse.it

Internazionalizzazione, Cna: “Oltre 60 imprese protagoniste al Business Forum Italia-Arabia Saudita a Milano” - Dario CostantiniROMA – Oltre 60 imprese associate a Cna saranno protagoniste del Business Forum Italia-Arabia Saudita in programma martedì 29 aprile a Milano, promosso dalla Confederazione e dalla Federazione della Camere di commercio saudite e che si inserisce nel processo di rafforzamento delle relazioni economiche e culturali tra i due Paesi. L’appuntamento fa seguito alla firma del protocollo d’intesa tra CNA e la Federazione delle Camere di commercio saudite l’anno scorso, all’incontro a Roma tra il ministro dell’economia e della pianificazione, Faisal Alibrahim, con il vertice della ... 🔗lopinionista.it

Il Business Council di Milano tra Italia e Arabia Saudita segna un’altra evoluzione nell’IndoMed - Continua l’incrocio diplomatico nell’Indo-Mediterraneo. Dopo il passaggio del vicepresidente statunitense JD Vance da Roma e poi da New Delhi (dove si trova adesso), le strade di Italia, India e Usa si intersecano nel Golfo. Nella regione strategica mediorientale arriva oggi Narendra Modi, il primo ministro indiano, che poi potrebbe partecipare ai funerali di papa Francesco a Roma, (niente di certo, solo speculazioni, perché il protocollo prevederebbe la presenza del vicepresidente, ma il governo ha già dichiarato tre giorni di lutto nazionale in India, dunque è possibile che vista la ... 🔗formiche.net

Approfondimenti da altre fonti

Italia e Arabia Saudita, un modello integrato di cooperazione. Parla Almunajjed; CNA: oltre 60 imprese protagoniste al Business Forum Italia-Arabia Saudita; Cna porta 60 aziende italiane al Business forum Italia-Arabia Saudita; Intervento del Presidente Meloni alla Tavola rotonda di alto livello Italia-Arabia Saudita. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Italia e Arabia Saudita, un modello integrato di cooperazione. Parla Almunajjed - In un’intervista a Formiche.net, Kamel Almunajjed, presidente dell’Italian-Saudi Business Council. Italia e Arabia Saudita si legano ... 🔗formiche.net

Supercoppa Italiana Inter, confermato il format a 4 in Arabia Saudita? Spunta un clamoroso scenario - Supercoppa Italiana Inter, confermato il formata a 4 in Arabia Saudita? Spunta un clamoroso scenario sulla competizione Come riferito da Tuttosport, essendo stato confermato qualche settimana fa il fo ... 🔗informazione.it

Supercoppa italiana, la final four si farà in Arabia Saudita - La Coppa Italia 2024/25 ha stabilito anche la sua seconda finalista. Si tratta del Bologna. Con con il passaggio del turno della formazione di Vincenzo Italiano, è stata ... 🔗msn.com