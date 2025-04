Al 1000 di Madrid fuori Cobolli e Paolini Sabalenka agli ottavi

Madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli esce di scena al terzo turno del “Mutua Madrid Open”, il secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta in programma alla Caja Magica, con un montepremi da 8.055.385 euro.Il tennista romano, n.36 Atp, si è arreso allo statunitense Brandan Nakashima, numero 32 del ranking mondiale e 31 del seeding, vincente in due set con il punteggio di 7-5 6-3, maturato in un’ora e 43 minuti di gioco. fuori anche il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 7, eliminato dal kazako Alexander Bublik per 6-4 0-6 6-4.Anche Jasmine Paolini esce di scena al terzo turno del WTA 1000 madrileno. La 29enne di Bagni di Lucca, n.6 WTA e sesta favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Stoccarda (stoppata da Sabalenka), dopo il netto successo all’esordio sulla britannica Boulter, n. Unlimitednews.it - Al 1000 di Madrid fuori Cobolli e Paolini, Sabalenka agli ottavi Leggi su Unlimitednews.it (SPAGNA) (ITALPRESS) – Flavioesce di scena al terzo turno del “MutuaOpen”, il secondo Mastersstagionale sulla terra battuta in programma alla Caja Magica, con un montepremi da 8.055.385 euro.Il tennista romano, n.36 Atp, si è arreso allo statunitense Brandan Nakashima, numero 32 del ranking mondiale e 31 del seeding, vincente in due set con il punteggio di 7-5 6-3, maturato in un’ora e 43 minuti di gioco.anche il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 7, eliminato dal kazako Alexander Bublik per 6-4 0-6 6-4.Anche Jasmineesce di scena al terzo turno del WTAmadrileno. La 29enne di Bagni di Lucca, n.6 WTA e sesta favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Stoccarda (stoppata da), dopo il netto successo all’esordio sulla britannica Boulter, n.

