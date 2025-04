Milan la probabile formazione in vista del Venezia

Milan sulle ali dell’ entusiasmo e un Venezia che prova a rilanciarsi. Sono più di 3 i punti in palio domani. Il Venezia è a un solo punto dal Lecce 16°, posizione che vorrebbe dire salvezza, e un’ eventuale vittoria farebbe diventare concrete le speranze di una salvezza che fino a due mesi fa sembrava impossibile. L’ addio di Pohjanpalo ha di certo messo il bastone fra le ruote all’ attacco Veneziano, di per sè arrugginito nonostante la presenza del “Doge”. Se offensivamente i lagunari sono rimasti orfani del loro faro, la squadra di Di Francesco ha ritrovato una grande solidità difensiva. Sarà difficile fare gol a questo Venezia, serviranno gli spunti dei migliori Leao e del miglior Jovic visto questo mercoledì di coppa.Conceicao non stravolgerà nulla: il nuovo assetto ha convinto e anche i suoi interpreti. Dailymilan.it - Milan, la probabile formazione in vista del Venezia Leggi su Dailymilan.it Unsulle ali dell’ entusiasmo e unche prova a rilanciarsi. Sono più di 3 i punti in palio domani. Ilè a un solo punto dal Lecce 16°, posizione che vorrebbe dire salvezza, e un’ eventuale vittoria farebbe diventare concrete le speranze di una salvezza che fino a due mesi fa sembrava impossibile. L’ addio di Pohjanpalo ha di certo messo il bastone fra le ruote all’ attaccono, di per sè arrugginito nonostante la presenza del “Doge”. Se offensivamente i lagunari sono rimasti orfani del loro faro, la squadra di Di Francesco ha ritrovato una grande solidità difensiva. Sarà difficile fare gol a questo, serviranno gli spunti dei migliori Leao e del miglior Jovic visto questo mercoledì di coppa.Conceicao non stravolgerà nulla: il nuovo assetto ha convinto e anche i suoi interpreti.

