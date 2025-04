Calciomercato Juventus svelato il primo obiettivo estivo della dirigenza! 50 milioni non basteranno | tutte le cifre e i dettagli

Calciomercato Juventus, svelato il primo obiettivo estivo del club: tutto su Tonali per rinforzare il centrocampoSecondo quanto riportato da Tuttosport, il primo nome nella lista della Juventus rimane Sandro Tonali. L'ex Milan direbbe sì ad un ritorno in Serie A, con il Newcastle che chiede tra i 65 e i 70 milioni di euro per la sua cessione in estate.Cifra non del tutto proibitiva, a patto che la squadra di Tudor centri il quarto posto. Unito, poi, al cachet previsto per la partecipazione al Mondiale per Club ed ai ricavi derivanti dalle cessioni estive. La Juve fa sul serio per Tonali.

