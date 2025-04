Un lungo progetto sulle donne eritree ha portato Cinzia Canneri a vincere l’ultima edizione del World Press Photo uno dei premi più prestigiosi nell’ambito del reportage Psicologa di formazione e fotografa per passione ha lavorato per anni su una storia complessa dove si intrecciano colonialismo e patriarcato

La luce è accecante e il caldo non dà tregua, mentre il vento fischia e solleva la terra arsa, l'eco delle voci di donne e bambini risuona dentro e fuori le case. C'è tutto questo e molto altro nelle immagini di Cinzia Canneri.

Il progetto, nato dalla collaborazione con la Fondazione Dario Fo e Franca Rame, seguita dal figlio Jacopo, attraverso il reinserimento lavorativo si pone l'obiettivo di offrire un futuro di autonomia e dignità alle donne che hanno subito violenza e ai loro figli - Nascosto tra le dolci colline dell’Umbria, un luogo con una storia ricca e un’anima vibrante si prepara a scrivere un nuovo capitolo. La Libera Repubblica di Alcatraz, fondata da Jacopo Fo con l’aiuto dei genitori Dario e Franca Rame, da anni ormai rifugio di idee e creatività, diventa anche un faro di speranza per chi ha conosciuto l’ombra della violenza. Al suo interno, infatti, prenderà vita Kore de Alcatraz, un progetto per il reinserimento lavorativo e sociale delle donne vittime e delle persone vulnerabili. 🔗iodonna.it

Telese Terme, al via il progetto “Affari di Famiglia” per fornire orientamento e supporto alle donne - Tempo di lettura: 3 minutiSoddisfazione per l’amministrazione Caporaso e per l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Telese, Filomena Di Mezza, in seguito all’approvazione del progetto “Affari di Famiglia” che sarà presentato oggi 8 marzo a Telese Terme, in occasione della giornata internazionale della Donna. Il Sindaco Giovanni Caporaso, in particolare, ha voluto evidenziare come il progetto sia l’unico finanziato ad un comune con popolazione inferiore ai 10. 🔗anteprima24.it

Violenza su donne, nuovo progetto promosso dal Dipartimento Pari opportunità di Cne Federimprese Europa - “Ancora una volta assistiamo all’ennesima tragedia ‘doppia’ dove vite innocenti sono state strappate alla vita in un modo ingiustificato. Non si può continuare così. La prevenzione del femminicidio richiede un approccio complesso e multidimensionale, che coinvolga diversi settori della società. È una sfida che non può essere affrontata solo a livello individuale, ma necessita di […] L'articolo Violenza su donne, nuovo progetto promosso dal Dipartimento Pari opportunità di Cne Federimprese Europa è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

