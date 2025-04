Thunderbolts* | un collegamento inaspettato al film con David Harbour protagonista

Thunderbolts* potrebbe aver uno strano collegamento con un film che ha avuto David Harbour come protagonista Thunderbolts* il prossimo film dell'Universo Marvel, ha inaspettatamente collegato all'MCU un film che non avrebbe nessun collegamento con i supereroi. L'attore al centro di questa strana citazione ha detto la sua su questo riferimento di uno dei suoi ultimi film. In una clip recentemente rilasciata di Thunderbolts, il personaggio di Julia Louis-Dreyfus, Valentina Allegra de Fontaine, si riferisce al Red Guardian di David Harbour come "vecchio Babbo Natale". Una battuta che ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan che hanno riconosciuto il film in cui David Harbour interpretava Babbo Natale nel 2022: Violent Night.* Il collegamento ha dato vita a teorie . Movieplayer.it - Thunderbolts*: un collegamento inaspettato al film con David Harbour protagonista Leggi su Movieplayer.it Una battuta inpotrebbe aver uno stranocon unche ha avutocomeil prossimodell'Universo Marvel, ha inaspettatamente collegato all'MCU unche non avrebbe nessuncon i supereroi. L'attore al centro di questa strana citazione ha detto la sua su questo riferimento di uno dei suoi ultimi. In una clip recentemente rilasciata di Thunderbolts, il personaggio di Julia Louis-Dreyfus, Valentina Allegra de Fontaine, si riferisce al Red Guardian dicome "vecchio Babbo Natale". Una battuta che ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan che hanno riconosciuto ilin cuiinterpretava Babbo Natale nel 2022: Violent Night.* Ilha dato vita a teorie .

Ne parlano su altre fonti

Mister Movie | Thunderbolts nuovo Trailer italiano del Super Bowl, il Film Marvel Debutta il 30 Aprile 2025 - Un Nuovo Trailer e Poster per Thunderbolts al Super Bowl Il Super Bowl ha regalato agli appassionati del Marvel Cinematic Universe un’anteprima esclusiva del tanto atteso Thunderbolts, con il rilascio del nuovo trailer ufficiale e un poster che anticipano l’arrivo nei cinema. La pellicola, che segna l’ingresso di una nuova banda di disadattati nel MCU, arriverà nelle sale italiane il 30 aprile 2025. 🔗mistermovie.it

Thunderbolts*: un insolito trailer per il prossimo film MCU - Thunderbolts*: un insolito trailer per il prossimo film MCU Disponibile da oggi il nuovo contenuto video in italiano di Thunderbolts*, il nuovo film Marvel in arrivo nelle sale italiane il 30 aprile. In Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro ... 🔗cinefilos.it

Incassi Thunderbolts*: previsioni in calo per il debutto al box office del nuovo film Marvel - Il prossimo grande capitolo del Marvel Cinematic Universe, Thunderbolts — in arrivo nei cinema americani il 2 maggio 2025 — comincia a delineare il suo futuro commerciale con le prime stime d'incasso del weekend di apertura. La proiezione iniziale, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, non fa gridare al miracolo e suggerisce un esordio più moderato rispetto ad altri titoli del franchise. 🔗mistermovie.it

Su questo argomento da altre fonti

Thunderbolts*: un collegamento inaspettato al film con David Harbour protagonista; Deadpool & Wolverine: il nuovo trailer include un inaspettato collegamento con 'Thor: Ragnarok'. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Thunderbolts: il curioso riferimento a David Harbour e il suo Babbo Natale - In "Thunderbolts", Julia Louis-Dreyfus chiama David Harbour "vecchio Babbo Natale", richiamando il suo ruolo in "Violent Night". L'attore chiarisce che non si tratta di un omaggio intenzionale. 🔗ecodelcinema.com

Marvel, compiti a casa per Thunderbolts*: quali film e serie vedere per un recap - Ecco i film e le serie televisive Marvel da vedere prima di andare al cinema per il nuovo capitolo della saga, ... 🔗cinema.everyeye.it

Thunderbolts*: i dettagli della scena post-credits sono trapelati online - La descrizione della scena post-credits di Thunderbolts* sarebbe stata rivelata, anticipando possibili risvolti futuri. 🔗cinefilos.it