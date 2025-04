Milano | allerta meteo per rischio temporali Fino a quando durerà

Milano, 27 aprile 2025 – Questa primavera a intermittenza sembra destinata a continuare almeno per qualche giorno ancora. Il vortice mediterraneo che ha fatto la sua comparsa in Lombardia sta portando instabilità in un quadro meteo in continua evoluzione.Nelle prossime ore sulla regione potrebbero abbattersi acquazzoni, tanto che il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla per rischio temporali dalle 14 di oggi, domenica 27 aprile, Fino alla mezzanotte di domani, lunedì 28 aprile. Le precipitazioni, comunque, secondo le previsioni, dovrebbero concentrarsi soprattutto nella mattinata, lasciando spazio a schiarite a partire dal pomeriggio. La situazione dovrebbe migliorare ulteriormente martedì, con temperature miti su tutta la regione e qualche piovasco solo su Alpi e Prealpi. Ilgiorno.it - Milano: allerta meteo per rischio temporali. Fino a quando durerà Leggi su Ilgiorno.it , 27 aprile 2025 – Questa primavera a intermittenza sembra destinata a continuare almeno per qualche giorno ancora. Il vortice mediterraneo che ha fatto la sua comparsa in Lombardia sta portando instabilità in un quadroin continua evoluzione.Nelle prossime ore sulla regione potrebbero abbattersi acquazzoni, tanto che il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un'gialla perdalle 14 di oggi, domenica 27 aprile,alla mezzanotte di domani, lunedì 28 aprile. Le precipitazioni, comunque, secondo le previsioni, dovrebbero concentrarsi soprattutto nella mattinata, lasciando spazio a schiarite a partire dal pomeriggio. La situazione dovrebbe migliorare ulteriormente martedì, con temperature miti su tutta la regione e qualche piovasco solo su Alpi e Prealpi.

