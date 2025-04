Fuori pericolo di vita il 16enne ferito nella sparatoria a Monreale

Monreale – È Fuori pericolo, il ragazzo di 16 anni, che è rimasto ferito dai colpi di pistola sparati a Monreale la scorsa notte durante una rissa. Il giovane ha risposto con messaggi agli amici, preoccupati per le sue condizioni, dal letto dell'ospedale Policlinico di Palermo dove è ricoverato. Tutti adesso possono tirare un sospiro.

