Alcuni dati sanitari privati sono stati usati per la pubblicità su Google

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dichiarazione dei redditi, entro quando e come esercitare l'opposizione al trattamento dei dati sanitari - Chi è interessato a tutelare la propria privacy e a mantenere il controllo delle detrazioni fiscali ha tempo fino all'8 marzo 🔗ilgiornale.it

Sanità, aumentano aggressioni a operatori sanitari (+5,5%): per ogni Asl 116 casi. I dati - Non si fermano le aggressioni agli operatori sanitari in Italia. I dati sul fenomeno sono chiari. Nell'ultimo anno, le aziende sanitarie italiane hanno registrato un incremento del 5,5% degli episodi di violenza ai danni del personale, consolidando una tendenza già osservata negli ultimi anni. In media, ogni azienda ha subito 116 episodi in un solo anno. In occasione della Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari, la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere ha presentato a Pisa i risultati di una survey: emerge il senso di diffusa delegittimazione del Servizio ... 🔗tg24.sky.it

Der Spiegel: “I dati privati di alti funzionari Usa come Mike Waltz e Pete Hegseth sono reperibili online” - Non c’è solo i caso della chat in cui alti funzionari dell’amministrazione Trump hanno condiviso dettagli dei bombardamenti del 15 marzo contro gli Houthi. Dati personali di alcuni dei protagonisti del caso sollevati da The Atlantic, tra cui il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, la direttrice dell’intelligence nazionale Tulsi Gabbard e il segretario alla Difesa Pete Hegseth, sono facilmente reperibili online. 🔗ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spesa privata in sanità. Vogliamo provare a parlarne seriamente? - In un paese che prevede nel 2025 una spesa sanitaria pubblica ... offerte dai consumi privati nella risposta ai bisogni. Una considerazione preliminare, confermata dai dati qui presentati, è ... 🔗quotidianosanita.it

Intelligenza artificiale. Approvato al Senato il ddl di delega al Governo. Paletti sull’utilizzo dei dati personali in ambito sanitario - Alcuni di questi riguardano l'uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità ... 2 tratta dell’uso secondario dei dati personali privi degli elementi identificativi ... 🔗quotidianosanita.it

Dati sanitari: integrare standard e agilità per la sanità del futuro - La crescente disponibilità di dati sanitari rappresenta una grande opportunità per il settore healthcare. Tuttavia, trasformare queste informazioni in reale valore richiede una gestione strategica dei ... 🔗agendadigitale.eu