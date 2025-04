Metropolitanmagazine.it - Marianna, Melissa, Matteo e Martina: chi sono i figli di Mauro Corona

è sposato con Francesca, con la quale ha quattroha provato a tenere lontano dalle telecamere la relazione con i propri. A loro ha trasmesso alcune delle sue passioni, come quella per la montagna o come quella per la scrittura ed alcuni di loro hanno provato a seguire in tutto e per tutto gli interessi del proprio padre.Chidie cosa fanno nella vitaè appassionata di yoga e negli anni è diventata insegnante in questa disciplina. Vive a Erto, piccolo paese delle Dolomiti friulane e – come il padre – coltiva una grande passione per le montagne. Nel 2017 ha dovuto affrontare un tumore al colon e – al Corriere della Sera – fu lei stessa a raccontare il suo difficile trauma: “Neuscita pian piano, noi montanari sentiamo di come bisogna essere duri e forti, è come un insegnamento per noi”.