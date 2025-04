Pogacar vince anche la Liegi-Bastogne-Liegi Secondo l' italiano Ciccone

Pogacar è arrivato da solo al traguardo con un vantaggio di circa 1’02'' sugli inseguitori Ilgiornale.it - Pogacar vince anche la Liegi-Bastogne-Liegi. Secondo l'italiano Ciccone Leggi su Ilgiornale.it Il fuoriclasse del Team Emirates ha prima controllato la corsa per poi fare il vuoto dietro di sé con un attacco micidiale a una trentina di km dal traguardo.è arrivato da solo al traguardo con un vantaggio di circa 1’02'' sugli inseguitori

