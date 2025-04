Calciomercato Milan sogno De Bruyne

sogno quasi proibito sì, ma non impossibile. Kevin De Bruyne ha da poco annunciato che questa estate lascerà il Manchester City a zero e molti club di Europa ci stanno pensando. Innanzitutto è da capire la volontà del giocatore, se è quella di restare nel calcio che conta o se ritirarsi in posti tropicali stipendiato profumatamente. Qualora dovesse prevalere la prima opzione, i rossoneri in estate potrebbero provare ad affondare il colpo anche grazie al suo amico ed ex compagno Kyle Walker, il quale potrebbe giocare una carta fondamentale.Kevin De Bruyne è un classe 91?, prossimo ai 34 anni. Un' età che potrebbe essere d' ostacolo per il progetto futuro che ha in mente il Milan. La suggestione però, è quella delle grandi occasioni: il belga quest' anno non ha avuto una grande stagione però i colpi in canna li ha ancora tutti.

Calciomercato Milan, De Bruyne saluta il City: i rossoneri potrebbero approfittarne? - Kevin De Bruyne, uno dei calciatori più talentuosi della Premier League, dirà addio al Manchester City: il Milan potrebbe approfittare?

