Striscioni intimidatori contro la fornaia antifascista di Ascoli identificata per il messaggio del 25 aprile

Il 25 aprile fu identificata per aver esposto un messaggio antifascista, la fornaia di Ascoli è minacciata dai concittadini

Ascoli, due striscioni intimidatori contro la fornaia che ha esposto la scritta antifascista. Pd: “Perché tace il sindaco Fdi?” - Due scritte intimidatorie sono comparse ad Ascoli Piceno dopo che Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni” ha affisso un lenzuolo con messaggio antifascista all’ingresso del suo negozio ed è stata identificata dalle forze dell’ordine. “Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore”, è la frase, scritta con vernice nera, dell’ultimo striscione affisso nel corso della notte in viale De Gasperi, vicino ai giardini pubblici. 🔗ilfattoquotidiano.it

25 Aprile, ad Ascoli striscioni contro la fornaia “anti fascista” - "Da quel forno un tale fetore che diventa simpatico anche il questore". E' la scritta, con vernice nera, del nuovo striscione affisso nel corso della notte ad Ascoli Piceno, in viale De Gasperi, nei pressi dei giardini pubblici. E' il secondo striscione che fa riferimento alla vicenda che ha visto protagonista Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni", visitata due volte dalle forze dell'ordine e identificata per aver esposto il 'lenzuolo antifascista' nel suo negozio con la scritta "25 Aprile, buono come il pane bello come l'antifascismo". 🔗tg24.sky.it

Ascoli, due striscioni di stampo fascista esposti nella notte contro la fornaia Lorenza. Il coro: «Fioravanti dica qualcosa, non lasciamola sola» - ASCOLI - Nella notte ad Ascoli sono comparsi due striscioni di stampo fascista, dopo la vicenda di quello esposto davanti alla propria attività, nel palazzo di famiglia, dalla fornaia... 🔗corriereadriatico.it

Ascoli, due striscioni intimidatori contro la fornaia antifascista. Il sindaco di Fdi: “Le vittime sono i poliziotti” - I dem: "Non lasciamo sola Lorenza Roiati". L'imprenditrice ha esposto il lenzuolo in occasione del 25 aprile ed è stata identificata dalle forze dell'ordine ... 🔗ilfattoquotidiano.it

