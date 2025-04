Ordine d’arrivo Liegi-Bastogne-Liegi 2025 | Pogacar dominatore Giulio Ciccone sul podio! Tre italiani in top-10

Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2025, attaccando di forza nel cuore della Redoute. Il grande favorito della vigilia ha piazzato un micidiale cambio di ritmo mentre stava approcciando il tratto più duro della salita simbolo delle Doyenne ed è andato via in solitaria quando mancavano 34 chilometri al traguardo. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha dettato legge in questa Classica Monumento per la terza volta in carriera dopo le stoccate del 2021 e del 2024.Il 26enne sloveno ha fatto festa dopo le affermazioni al Giro delle Fiandre e alla Freccia Vallone ottenute nelle ultime settimane, intervallate dal secondo posto alla Parigi-Roubaix (cadde mentre stava duellando con Mathieu van der Poel) e dalla terza piazza alla Amstel Gold Race. Il numero 1 del ranking UCI archivia con un successo la prima parte di stagione e ora si preparerà per il Tour de France, dove andrà a caccia della quarta apoteosi. Oasport.it - Ordine d’arrivo Liegi-Bastogne-Liegi 2025: Pogacar dominatore, Giulio Ciccone sul podio! Tre italiani in top-10 Leggi su Oasport.it Tadejha vinto la, attaccando di forza nel cuore della Redoute. Il grande favorito della vigilia ha piazzato un micidiale cambio di ritmo mentre stava approcciando il tratto più duro della salita simbolo delle Doyenne ed è andato via in solitaria quando mancavano 34 chilometri al traguardo. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha dettato legge in questa Classica Monumento per la terza volta in carriera dopo le stoccate del 2021 e del 2024.Il 26enne sloveno ha fatto festa dopo le affermazioni al Giro delle Fiandre e alla Freccia Vallone ottenute nelle ultime settimane, intervallate dal secondo posto alla Parigi-Roubaix (cadde mentre stava duellando con Mathieu van der Poel) e dalla terza piazza alla Amstel Gold Race. Il numero 1 del ranking UCI archivia con un successo la prima parte di stagione e ora si preparerà per il Tour de France, dove andrà a caccia della quarta apoteosi.

