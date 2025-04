Santa Maria Maggiore arrivati i Cardinali per l’omaggio al Pontefice

Pontefice. Nel pomeriggio invece una delegazione del Collegio Cardinalizio renderà omaggio al PonteficeL'articolo Santa Maria Maggiore, arrivati i Cardinali per l’omaggio al Pontefice proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Santa Maria Maggiore, arrivati i Cardinali per l’omaggio al Pontefice Leggi su Ildifforme.it Dall'apertura alle 7 di questa mattina, si contano già 30mila fedeli entrati nella Basilica per visitare e pregare presso la tomba del. Nel pomeriggio invece una delegazione del Collegiozio renderà omaggio alL'articoloperalproviene da Il Difforme.

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Papa Francesco, nuova sorpresa: stavolta a Santa Maria Maggiore (con i naselli per l'ossigeno) - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato ora nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus populi romani a lui tanto cara. Il Papa, la visita a... 🔗ilmattino.it

Papa Francesco in visita a Santa Maria Maggiore: omaggio alla Salus Populi Romani - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus Populi Romani a lui tanto cara. Vestito con la talare bianca, zucchetto alla testa, Papa Francesco ha fatto il suo ingresso nella basilica di Santa Maria Maggiore in sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla Salus Populi Romani. Aveva i naselli per l'ossigeno ma è apparso in buona forma. 🔗quotidiano.net

Oltre 230mila fedeli hanno salutato Francesco: due ore di coda per vedere la tomba; Papa Francesco, le notizie di oggi | Aperta al pubblico la tomba a Santa Maria Maggiore: due ore di coda per entrare. A San Pietro la messa di Parolin; Sepolto papa Francesco, Santa Maria Maggiore sorvegliata speciale: da oggi i pellegrinaggi; Funerali Papa Francesco oggi live: in 400mila ai funerali a Roma, ora riposa in Santa Maria Maggiore. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, 200mila pellegrini oggi a San Pietro. Non si ferma l’afflusso alla tomba: lunghe file a Santa Maria Maggiore - Migliaia di giovani sono arrivati da tutto il mondo per il Giubileo degli adolescenti. La messa in suffragio del santo Padre officiata da Parolin: “Tesoro il suo ministero”. Il sepolcro di Bergoglio è ... 🔗quotidiano.net

Migliaia di fedeli a Santa Maria Maggiore per pregare il Papa, Vaticano gremito di pellegrini - Si sono messi in fila dalle prime ore di domenica, centinaia di fedeli per un saluto a Papa Francesco che ha scelto per la fine del suo viaggio terreno una tomba semplice. Intanto a Piazza San Pietro ... 🔗msn.com

Continua senza sosta l'omaggio alla tomba del Papa, già 30mila fedeli a Santa Maria Maggiore - Sono circa 30mila le persone che hanno raggiunto Santa Maria Maggiore per un omaggio a Papa Francesco che ieri è stato tumulato nella basilica. "E' diventato luogo di culto ancora più visitato", affer ... 🔗ansa.it