Vuelta Asturias 2025 | Marc Soler pigliatutto! Lo spagnolo trionfa nell’ultima tappa e si prende la corsa

Marc Soler piglia tutto. Il portacolori della UAE Team Emirates XRG ha vinto per dispersione la quarta ed ultima tappa della Vuelta Asturias 2025, trionfando così anche nella classifica generale. Il corridore, già leader, si è reso artefice di una frazione finale di alto profilo, trionfando con una volata in solitaria. Nello specifico l'iberico si è portato nel gruppetto dei fuggitivi fin dalle prime battute del percorso di 135.6 km partito da Navia e terminato ad Oviedo, staccando poi la concorrenza a 7 km dalla fine, rifilando tre secondi di vantaggio a Matteo Vercher (Total Energies). Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato Alexis Guerin (AnicoloTien21), il quale ha superato in uno sprint a due Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi), poi piazzatosi al quarto posto. Nella classifica generale Soler si impone con 15:10:23, precedendo i già citati Juaristi (+3:37) e Alexis Guerin (+4:15).

