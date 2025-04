Liegi-Bastogne-Liegi 2025 Pogacar da record Ciccone secondo L' ordine d' arrivo

Liegi (Belgio), 27 aprile 2025 - La Liegi-Bastogne-Liegi 2025, come da tradizione, si infiamma sulla Cote de la Redoute e, altra consuetudine, ad accendere i giochi è Tadej Pogacar, l'uomo più atteso che parte e fa il vuoto. L'altro protagonista annunciato è Remco Evenepoel, ma ancor prima che la strada si impenni le sue difficoltà sono evidenti, con un'insolita collocazione nella coda del gruppo: poi la resa sulla Cote de la Roche-aux-Faucons. Quindi, vince ancora lo sloveno, che manca l'en plein nel Trittico delle Ardenne praticamente per meno di metà ruota, quella che in volata aveva favorito Mattias Skjelmose alla Amstel Gold Race 2025: per il campione iridato resta però una stagione delle Classiche da record, praticamente sempre a podio, con un totale di fila nelle Monumento che recita 8 come mai raggiunto da alcun corridore. Sport.quotidiano.net - Liegi-Bastogne-Liegi 2025, Pogacar da record. Ciccone secondo. L'ordine d'arrivo Leggi su Sport.quotidiano.net (Belgio), 27 aprile- La, come da tradizione, si infiamma sulla Cote de la Redoute e, altra consuetudine, ad accendere i giochi è Tadej, l'uomo più atteso che parte e fa il vuoto. L'altro protagonista annunciato è Remco Evenepoel, ma ancor prima che la strada si impenni le sue difficoltà sono evidenti, con un'insolita collocazione nella coda del gruppo: poi la resa sulla Cote de la Roche-aux-Faucons. Quindi, vince ancora lo sloveno, che manca l'en plein nel Trittico delle Ardenne praticamente per meno di metà ruota, quella che in volata aveva favorito Mattias Skjelmose alla Amstel Gold Race: per il campione iridato resta però una stagione delle Classiche da, praticamente sempre a podio, con un totale di fila nelle Monumento che recita 8 come mai raggiunto da alcun corridore.

Milano-Sanremo 2025, per Pogacar niente vittoria ma il nuovo record sulla Cipressa - Sanremo, 22 marzo 2025 - Provarle tutte per vincere, senza lasciare nulla al caso, nel vero senso della parola: è ciò che ha fatto Tadej Pogacar alla Milano-Sanremo 2025. Alla fine, il fatturato è stato 'solo' un terzo posto, il secondo di fila, alle spalle di Filippo Ganna e soprattutto del vincitore Mathieu Van Der Poel, ma il campione iridato si può consolare con il nuovo record firmato sulla Cipressa. 🔗sport.quotidiano.net

Giro delle Fiandre 2025, Pogacar: "Abbiamo le carte in regola per vincere" - Roma, 1 aprile 2025 – Nelle ultime settimane sul pianeta Tadej Pogacar sono cambiate diverse cose, in particolare dopo la decisione di inserire nel proprio programma la Parigi-Roubaix a scapito delle prime Classiche belghe. Dal novero non esce, ovviamente, il Giro delle Fiandre 2025, che grazie a una startlist da urlo preannuncia un'altra giornata di grande spettacolo. Le dichiarazioni di Pogacar L'appuntamento è per domenica 6 aprile, una data già da tempo cerchiata di rosso sul calendario dello sloveno. 🔗sport.quotidiano.net

Ciclismo: Pogacar vince anche la Liegi-Bastogne-Liegi - Tadej Pogacar ha vinto per distacco la Liegi-Bastogne-Liegi. Per lui si tratta del terzo successo in questa corsa e anche della terza 'classica' di primavera conquistata nel 2025 dopo Giro delle ... 🔗ansa.it

Tadej Pogacar domina anche la Liegi-Bastogne-Liegi e fa tris! Ottima Italia: 2° Ciccone, 4° Velasco! - Un dominio di quelli incontrastati, ai quali ci ha abituato da anni e che non sorprende ormai più. Tadej Pogacar non si lascia sfuggire l'occasione: ... 🔗oasport.it

Ordine d’arrivo Liegi-Bastogne-Liegi 2025: Pogacar dominatore, Giulio Ciccone sul podio! Tre italiani in top-10 - Tadej Pogacar ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi 2025, attaccando di forza nel cuore della Redoute. Il grande favorito della vigilia ha piazzato un ... 🔗oasport.it