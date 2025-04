Mercato Milan pronto a due addii in difesa | i nomi

Mercato, i rossoneri pronti a cambiare le carte in tavola dal reparto difensivo. Il club rossonero è intenzionato a rinnovare profondamente il reparto difensivo, e ha già definito alcune operazioni in uscita. Due calciatori sono destinati a lasciare Milanello. Il primo è Fikayo Tomori, difensore centrale reduce da una stagione deludente sotto il profilo delle prestazioni e della continuità. Il giocatore inglese ha collezionato soltanto 17 presenze in campionato, di cui appena 14 da titolare, restando a lungo ai margini della squadra. Già nel Mercato di gennaio era stato vicino al trasferimento al Tottenham, ma aveva deciso di rifiutare per rilanciarsi con la maglia del Milan. Una scelta che però non ha portato i frutti sperati e ora l'addio sembra inevitabile. Anche Malick Thiaw è vicino alla cessione.

