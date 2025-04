Accusa malore al Giubileo dei giovani muore la catechista Lina Pietroboni

Giubileo dei giovani insieme al vescovo Michele Tomasi. Durante la serata di sabato 26 aprile, Lina Pietroboni, catechista di 57 anni del gruppo di Istrana, è improvvisamente venuta a mancare. La mattina successiva, durante la messa celebrata in piazza San Pietro dal cardinale Pietro Parolin, i 3mila ragazzi presenti, con accompagnatori e sacerdoti, hanno pregato per Lina e la sua famiglia.Chi era Lina PietroboniOriginaria della Puglia, sposata e madre di due figli, lavorava nel mondo della scuola ed era una presenza attiva nella vita parrocchiale. Aveva seguito il biennio di formazione diocesano per catechisti e ricopriva ruoli di responsabilità nella catechesi.Il ricordo di chi l’ha conosciutaIl parroco di Istrana, don Fabio Baracco, presente a Roma con i giovani delle sue parrocchie, ha ricordato Lina come una donna appassionata, profondamente legata alla sua famiglia e instancabile nel servizio alla comunità. Notizieaudaci.it - Accusa malore al Giubileo dei giovani, muore la catechista Lina Pietroboni Leggi su Notizieaudaci.it Una grave perdita ha colpito il pellegrinaggio degli adolescenti della diocesi di Treviso a Roma, riuniti per ildeiinsieme al vescovo Michele Tomasi. Durante la serata di sabato 26 aprile,di 57 anni del gruppo di Istrana, è improvvisamente venuta a mancare. La mattina successiva, durante la messa celebrata in piazza San Pietro dal cardinale Pietro Parolin, i 3mila ragazzi presenti, con accompagnatori e sacerdoti, hanno pregato pere la sua famiglia.Chi eraOriginaria della Puglia, sposata e madre di due figli, lavorava nel mondo della scuola ed era una presenza attiva nella vita parrocchiale. Aveva seguito il biennio di formazione diocesano per catechisti e ricopriva ruoli di responsabilità nella catechesi.Il ricordo di chi l’ha conosciutaIl parroco di Istrana, don Fabio Baracco, presente a Roma con idelle sue parrocchie, ha ricordatocome una donna appassionata, profondamente legata alla sua famiglia e instancabile nel servizio alla comunità.

