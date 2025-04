Elena D’Amario chi è il nuovo fidanzato Andrea Condorelli

Elena D’Amario sembra aver ritrovato l’amore con un nuovo compagno. Tuttavia, la ballerina mantiene il massimo riserbo sulla sua nuova relazione. Ciò che sappiamo è che il nuovo uomo al suo fianco è una persona speciale, con cui Elena sta vivendo un periodo sereno e felice. I fotografi di Diva e Donna hanno pizzicato Elena D’Amario e Andrea Condorelli insieme mentre passeggiavano romanticamente e mentre si scambiavano dolci effusioni d’amore. L’intesa tra i due era palpabile e i due sembrano in perfetta sintonia, anche per quello che riguarda il look indossato.Anche se oggi le notizie circolano tutte sul suo nuovo amore, in realtà non tutti sanno che la ballerina ha avuto flirt e storie con alcuni volti noti del programma della De Filippi. I suoi partner sono stati Enrico Nigiotti e Alessio La Padula. Metropolitanmagazine.it - Elena D’Amario, chi è il nuovo fidanzato Andrea Condorelli Leggi su Metropolitanmagazine.it Dopo la rottura con Massimiliano Caiazzo,sembra aver ritrovato l’amore con uncompagno. Tuttavia, la ballerina mantiene il massimo riserbo sulla sua nuova relazione. Ciò che sappiamo è che iluomo al suo fianco è una persona speciale, con cuista vivendo un periodo sereno e felice. I fotografi di Diva e Donna hanno pizzicatoinsieme mentre passeggiavano romanticamente e mentre si scambiavano dolci effusioni d’amore. L’intesa tra i due era palpabile e i due sembrano in perfetta sintonia, anche per quello che riguarda il look indossato.Anche se oggi le notizie circolano tutte sul suoamore, in realtà non tutti sanno che la ballerina ha avuto flirt e storie con alcuni volti noti del programma della De Filippi. I suoi partner sono stati Enrico Nigiotti e Alessio La Padula.

Cosa riportano altre fonti

Elena D’Amario, un nuovo amore dopo Massimiliano Caiazzo - È davvero un momento magico per Elena D’Amario. La ballerina è protagonista del sabato sera in tv, come giudice di Amici 24, e ha anche trovato un nuovo amore dopo la fine della relazione con Massimiliano Caiazzo, l’attore diventato famoso grazie alla serie tv Mare Fuori. La 35enne è stata pizzicata in atteggiamenti complici e romantici con il nuovo amore Andrea Condorelli. Il nuovo fidanzato di Elena D’Amario Elena D’Amario ha un nuovo amore e i baci pubblicati dal settimanale Diva e Donna non lasciano alcun dubbio. 🔗dilei.it

Elena D'Amario paparazzata con il nuovo amore - Archiviata la storia con Massimiliano Caiazzo, la giudice di "Amici" è stata beccata a Roma con un ragazzo misterioso 🔗tgcom24.mediaset.it

Dopo l’ex Massimiliano Caiazzo, Elena D’Amario ha ritrovato l’amore con un nuovo compagno misterioso - Dopo la rottura con l’ex Massimiliano Caiazzo, Elena D’Amario sembra aver ritrovato l’amore con un nuovo compagno. Tuttavia, la ballerina mantiene il massimo riserbo sulla sua nuova relazione. Ciò che sappiamo è che il nuovo uomo al suo fianco è una persona speciale, con cui Elena sta vivendo un periodo sereno e felice. Gli ex di Amici di Elena D’Amario Anche se oggi le notizie circolano tutte sul suo nuovo amore, in realtà non tutti sanno che la ballerina ha avuto flirt e storie con alcuni volti noti del programma della De Filippi. 🔗metropolitanmagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elena D’Amario, chi è: età, Amici, lavoro, fidanzato, ex amori e il rapporto con Marco Garofalo; Elena D’Amario: a ‘Verissimo’ l’amore e il nuovo ruolo ad Amici; Elena D'Amario paparazzata con il nuovo amore; Il look di Elena D’Amario per la sesta puntata di Amici: abito etnico e sandali trasparenti. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Elena D’Amario ha un nuovo fidanzato?/ Paparazzata con un uomo, ma il web… - Elena D'Amario ha un nuovo fidanzato? La ballerina è stata ripresa al fianco di un uomo misterioso ma il web ha smentito qualsiasi conoscenza ... 🔗ilsussidiario.net

Elena D’Amario, chi è: Amici e l’esperienza a New York/ “Danzare ha aiutato la mia emotività” - Elena D’Amario, chi è la ballerina: prima nel corpo di ballo del programma, poi giudice. La carriera l'incredibile e quella parentesi a New York ... 🔗ilsussidiario.net

Elena D’Amario: a ‘Verissimo’ l’amore e il nuovo ruolo ad Amici - Tra gli ospiti di domenica 27 aprile su Canale 5, nel programma condotto da Silvia Toffanin, c’è anche la danzatrice e coreografa ... 🔗msn.com