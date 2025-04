Marina di Pisa | concluso il rafforzamento della scogliera della cella 4

Pisano. Si sono concluse oggi, in anticipo rispetto ai tempi previsti, le attività di rafforzamento della scogliera soffolta della cella 4 di Marina di Pisa, primo lotto degli interventi programmati sulla cella che ha registrato le maggiori criticità nelle fasi. Pisatoday.it - Marina di Pisa: concluso il rafforzamento della scogliera della cella 4 Leggi su Pisatoday.it Una buona notizia per il litoraleno. Si sono concluse oggi, in anticipo rispetto ai tempi previsti, le attività disoffolta4 didi, primo lotto degli interventi programmati sullache ha registrato le maggiori criticità nelle fasi.

Concluse in anticipo le attività di rafforzamento della scogliera di Marina di Pisa - PISA – Si sono concluse oggi (27 aprile), in anticipo rispetto ai tempi previsti, le attività di rafforzamento della scogliera soffolta della cella 4 di Marina di Pisa, primo lotto degli interventi programmati sulla cella che ha registrato le maggiori criticità del litorale pisano. “Un risultato importante – osserva il presidente Eugenio Giani – che dimostra l’impegno della Regione contro l’erosione costiera e la sua vicinanza alle esigenze del territorio pisano. 🔗corrieretoscano.it

