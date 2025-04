Crollo Inter rabbia social | Completamente cotti Inzaghi scarsissimo

Inter va al riposo in questo primo tempo sotto di un gol a San Siro contro la Roma. Un match fondamentale per la squadra di Inzaghi, che dopo essere stata raggiunta dal Napoli in vetta deve provare a rimettersi davanti in un momento complicatissimo della stagione. Anche perché fra tre giorni c'è la semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona che ieri ha vinto la Copa del Rey contro il Real Madrid.Simone Inzaghi (LaPresse) – calciomercato.itUn primo tempo in cui i nerazzurri, pur avendo cominciato bene e con un gol annullato a Frattesi per fuorigioco, hanno confermato le difficoltà soprattutto fisiche dei padroni di casa. La situazione è difficile, perché Soulé ha trovato la rete – anche con un po' di fortuna – ma poi la Roma ha 'rischiato' pure di raddoppiare.

