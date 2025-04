Como Fabregas | "Chi è entrato ha mangiato il campo Obiettivo decimo posto"

Fabregas, allenatore del Como, che oggi ha conquistato aritmeticamente la salvezza, parla in conferenza stampa dopo il match vinto contro. Leggi su Calciomercato.com Cesc, allenatore del, che oggi ha conquistato aritmeticamente la salvezza, parla in conferenza stampa dopo il match vinto contro.

Su questo argomento da altre fonti

"Oggi non sto zitto". Scoppia l'ira di Fabregas: cosa è successo durante Como-Juve - L'allenatore del Como sbotta per il rigore non assegnato dopo il tocco di mani di Gatti in area: "Non c'è interpretazione, è chiarissimo. Ho dubbi sulla gestione del Var" 🔗ilgiornale.it

Como, Ludi: "Nico Paz e Fabregas rimangono anche l'anno prossimo" - In questa stagione il Como ha messo in mostra il talento di Nico Paz sul campo e di Cesc Fabregas in panchina. I due sono nel mirino di grandi... 🔗calciomercato.com

Fiorentina-Como LIVE le formazioni ufficiali: Fagioli e Zaniolo titolari, Fabregas col falso nove - Fiorentina-Como è il lunch match della 25ª giornata di Serie A 2024/25: si giocherà allo stadio Franchi di Firenze alle 12:30. I viola... 🔗calciomercato.com