Thuram e il recupero per Barcellona | cosa filtra sulle condizioni del francese

condizioni di Marcus Thuram non fanno dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi.Thuram e Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante francese non è disponibile neanche oggi nel match di campionato contro i giallorossi e la sua presenza per il primo round della semifinale di Champions League in casa del Barcellona al Montjuic rimane in forte dubbio. Il figlio d’arte negli ultimi giorni ha svolto un lavoro personalizzato lontano dal campo e solo nell’ultima seduta è tornato a correre sui campi di Appiano Gentile. Per il numero 9 nerazzurro saranno decisivi l’allenamento di domani e la rifinitura di martedì, prima della partenza della squadra campione d’Italia per la trasferta in Catalogna. Calciomercato.it - Thuram e il recupero per Barcellona: cosa filtra sulle condizioni del francese Leggi su Calciomercato.it L’attaccante nerazzurro, oggi assente contro la Roma, rimane in dubbio per l’andata della semifinale di Champions League in casa dei catalani Malgrado l’ottimismo mostrato dal presidente Marotta nel pre partita di Inter-Roma, ledi Marcusnon fanno dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi.e Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccantenon è disponibile neanche oggi nel match di campionato contro i giallorossi e la sua presenza per il primo round della semifinale di Champions League in casa delal Montjuic rimane in forte dubbio. Il figlio d’arte negli ultimi giorni ha svolto un lavoro personalizzato lontano dal campo e solo nell’ultima seduta è tornato a correre sui campi di Appiano Gentile. Per il numero 9 nerazzurro saranno decisivi l’allenamento di domani e la rifinitura di martedì, prima della partenza della squadra campione d’Italia per la trasferta in Catalogna.

