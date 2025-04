LIVE Errani Paolini-Kudermetova Mertens WTA Madrid 2025 in DIRETTA | giocatrici in campo tra poco

DIRETTA LIVE16:20 Paolini che ha perso in singolare a sorpresa dalla greca Maria Sakkari, sorpresa relativa al punteggio: 6-2, 6-1.16:09 Venti minuti circa dunque e le due campionesse olimpiche in carica nel doppio famminile olimpico si giocheranno l’accesso ai quarti di finale del WTA 1000 di Madrid (SPA).14:59 Si gioca alle 16:30!14:30 Sakkari b. Paolini 6-2, 6-1. A dir poco scoraggiante prova della toscana, che esce al 3° turno in singolo ma potrà rifarsi in doppio. Si gioca tra un’oretta. In campo ci sono Paul e Machac contro JacqMuller sul 5-0, USA che ieri ha vinto un match esaltante contro Fonseca!LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-NAKASHIMA DALLE 11.00LA DIRETTA LIVE DI Paolini-SAKKARI (2° MATCH DALLE 11.00, NON PRIMA DELLE 13.00)Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid (SPA) tra le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini e Veronika Kudermetova ed Elise Mertens. Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Kudermetova/Mertens, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo tra poco Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:20che ha perso in singolare a sorpresa dalla greca Maria Sakkari, sorpresa relativa al punteggio: 6-2, 6-1.16:09 Venti minuti circa dunque e le due campionesse olimpiche in carica nel doppio famminile olimpico si giocheranno l’accesso ai quarti di finale del WTA 1000 di(SPA).14:59 Si gioca alle 16:30!14:30 Sakkari b.6-2, 6-1. A dirscoraggiante prova della toscana, che esce al 3° turno in singolo ma potrà rifarsi in doppio. Si gioca tra un’oretta. Inci sono Paul e Machac contro JacqMuller sul 5-0, USA che ieri ha vinto un match esaltante contro Fonseca!LADI COBOLLI-NAKASHIMA DALLE 11.00LADI-SAKKARI (2° MATCH DALLE 11.00, NON PRIMA DELLE 13.00)Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella partita di ottavi di finale del WTA 1000 di(SPA) tra le azzurre Sarae Jasminee Veronikaed Elise

