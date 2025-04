Lino Banfi a Domenica In | Papa Francesco era mio fratello minore

Papa mi ha mandato un messaggio per il mio compleanno, pensavo fosse Massimo Lopez. Per me, Papa Francesco era un fratello minore". Lino Banfi, ospite oggi di Domenica In, a Mara Venier racconta il suo rapporto speciale con il Pontefice, morto lunedì 21 aprile a 88 anni. "Io sono quasi novantenne, sono .L'articolo Lino Banfi a Domenica In: “Papa Francesco era mio fratello minore” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – "Ilmi ha mandato un messaggio per il mio compleanno, pensavo fosse Massimo Lopez. Per me,era un"., ospite oggi diIn, a Mara Venier racconta il suo rapporto speciale con il Pontefice, morto lunedì 21 aprile a 88 anni. "Io sono quasi novantenne, sono .L'articoloIn: “era mio” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Approfondimenti da altre fonti

Lino Banfi a Domenica In: “Papa Francesco era mio fratello minore” - (Adnkronos) – "Il Papa mi ha mandato un messaggio per il mio compleanno, pensavo fosse Massimo Lopez. Per me, Papa Francesco era un fratello minore". Lino Banfi, ospite oggi di Domenica In, a Mara Venier racconta il suo rapporto speciale con il Pontefice, morto lunedì 21 aprile a 88 anni. "Io sono quasi novantenne, sono […] 🔗periodicodaily.com

“Mi vergogno ma ho 89 anni, lasciatemi piangere”: Lino Banfi in lacrime dopo l’esibizione di Simone Cristicchi a Domenica In - La canzone di Simone Cristicchi continua a commuovere. A Domenica In, nella puntata dedicata al Festival di Sanremo, Lino Banfi non ha trattenuto l’emozione dopo aver ascoltato “Quando sarai piccola”. Un brano che lo ha toccato nel profondo visto che gli ha ricordato la moglie Lucia, scomparsa nel 2023, e che soffriva di Alzheimer proprio come la protagonista del brano di Cristicchi. “La cosa bella di questo brano che mi tocca particolarmente, lo avete capito, e mi vergogno ma ho anche 89 anni quindi lasciatemi piangere” ha spiegato l’attore con la voce rotta dall’emozione, “è perché io sono ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Papa Francesco, Lino Banfi ricorda il Pontefice morto: “Santità non mi aspettavo questa ‘sorpresa’, ora posso rivelare il nostro segreto” – VIDEO - Lino Banfi ricorda Papa Francesco con un video nel quale rivela il loro segreto. “Quando dicevo ‘papele papele’ rideva moltissimo. Non ce lo doveva fare” Un commosso Lino Banfi ha pubblicato un video nel quale ricorda Papa Francesco. L'attore e il Papa, infatti, erano molto uniti, non solo an 🔗ilgiornaleditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lino Banfi a Domenica In, audio inedito di Papa Francesco: Pensavo fosse Massimo Lopez; Papa Francesco, il messaggio vocale a Lino Banfi in occasione del compleanno: «Auguri, prega per me»; Lino Banfi: «Mia moglie chiese a Papa Francesco di farci morire insieme e lui si è messo a piangere. Per compl; Lino Banfi commosso a Domenica In, l’ultimo messaggio con la voce di Papa Francesco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lino Banfi a Domenica In: "Papa Francesco era mio fratello minore" - "Il Papa mi ha mandato un messaggio per il mio compleanno, pensavo fosse Massimo Lopez. Per me, Papa Francesco era un fratello minore". Lino Banfi, ospite oggi di Domenica In, a Mara Venier racconta i ... 🔗msn.com

Lino Banfi: «Mia moglie chiese a Papa Francesco di farci morire insieme e lui si è messo a piangere. Per compleanno mi mandò un vocale» - Domenica In apre la puntata di oggi, domenica 27 aprile, senza sigla. Mara Venier è vestita di nero e gli ospiti in studio rimangono in silenzio mentre la ... 🔗msn.com

Papa Francesco, il messaggio vocale a Lino Banfi in occasione del compleanno: «Auguri, prega per me» - Lino Banfi, ospite a Domenica In, ha svelato un messaggio vocale mandato da Papa Francesco in occasione del compleanno dell'attore, il 9 luglio. 🔗msn.com