Delitto di Garlasco la mamma di Andrea Sempio convocata dai carabinieri | “Sarà ascoltata in caserma”

mamma di Andrea Sempio è stata convocata in caserma a Milano domani alle 10. La donna dovrà riferire su alcuni spostamenti del figlio, indagato a sorpresa per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. Leggi su Fanpage.it Ladiè statain caserma a Milano domani alle 10. La donna dovrà riferire su alcuni spostamenti del figlio, indagato a sorpresa per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007.

Cosa riportano altre fonti

Delitto Garlasco, Andrea Sempio parla di Chiara Poggi e del Dna: “Per la prima volta c’è un test vero” - “Sul DNA sono tranquillo, frequentavo quella casa”, ha detto Andrea Sempio, ospite in studio a Quarto Grado, parlando del delitto di Garlasco e anche del suo rapporto con Chiara Poggi. Sull'amico Marco, fratello della vittima: "Mi ha chiamato lo stesso giorno in cui si è scatenato il clamore mediatico".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Delitto Garlasco, Andrea Sempio sottoposto all'esame del Dna. Difesa: "Siamo tranquilli" - Andrea Sempio è stato sottoposto all'esame del Dna, in quanto indagato per omicidio in concorso con ignoti nel nuovo filone giudiziario sull'assassinio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 a Garlasco." Siamo sereni, non abbiamo nulla da temere e collaboreremo", ha detto il suo avvocato Angela Taccia. Amico del fratello della ragazza, uccisa a 26 anni, Sempio era già stato indagato anni fa, ma il fascicolo era poi stato archiviato. 🔗tg24.sky.it

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio “sconvolto e allibito” per l’accusa di aver ucciso Chiara Poggi: “A suo carico altri elementi oltre al Dna” - Andrea Sempio sconvolto per l’accusa di aver ucciso Chiara Poggi Il delitto di Garlasco si riapre dopo 18 anni con un colpo di scena inaspettato: a uccidere Chiara Poggi, secondo la tesi investigativa, non sarebbe stato Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015 e detenuto nel carcere di Bollate da 10 anni, ma bensì Andrea Sempio (qui il suo profilo), amico del fratello della vittima. Il 37enne, all’epoca dei fatti 19enne, è infatti oggi indagato per concorso in omicidio con Alberto Stasi, essendo quest’ultimo l’unico condannato per il delitto, o persona rimasta ignota. 🔗tpi.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Delitto di Garlasco, la madre di Andrea Sempio convocata dai carabinieri: “Ha già detto quello che sapeva, non capisco perché risentirla” - L'avvocato Massimo Lovati, difensore dell'indagato, le suggerisce di avvalersi della facoltà di non rispondere. Alla donna dovrebbe essere chiesto di precisare le circostanze dell'alibi del figlio, co ... 🔗msn.com

Delitto Poggi, mamma di Sempio convocata dai carabinieri. Sarà ascoltata in caserma domani mattina - Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i movimenti del figlio (indagato per l'omicidio di Chiara) la mattina del 13 agosto del 2007, giorno del delitto ... 🔗msn.com

Garlasco, la mamma di Andrea Sempio convocata dai carabinieri: dagli orari allo scontrino, cosa le chiederanno - Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio (indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco), è stata convocata dai carabinieri. 🔗msn.com