Tuttosport – le condizioni verso il Barcellona

Tuttosport:Il big match tra Inter e Roma vede al momento i giallorossi in vantaggio grazie alla rete di Soulè. Un inizio di partita negativo per i padroni di casa che sono stati costretti anche a dover fare i conti con una brutta notizia: Benjamin Pavard è stato costretto ad uscire a causa di un infortunio. Dopo aver accusato una botta durante uno scontro di gioco, ha tentato stoicamente di restare in campo, salvo poi richiamare l'attenzione della panchina ed essere sostituito da Bisseck.Infortunio Pavard: timori per la partita con il BarcellonaDopo aver recuperato Dimarco prima e Dumfries poi, l'infermeria dell'Inter sembra affollarsi nuovamente. Al già acciaccato Thuram, che sta faticando per ritrovare la forma per essere a disposizione di Inzaghi in questa ultima parte di stagione, si aggiunge quindi Pavard.

