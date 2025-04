Uccise tre persone in una sparatoria in strada a Monreale Sicilia

sparatoria a Monreale, non lontano da Palermo, in cui tre persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Salvatore Turdo, ventitré anni, e Massimo Pirozzo, ventisei anni, entrambi del posto, sono morti quasi immediatamente. Il ventiseienne Andrea Miceli, invece, era ricoverato al Civico di Palermo, ma non ce l’ha fatta ed è deceduto in ospedale. Non sono ancora chiare le dinamiche della vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, i colpi d’arma da fuoco sarebbero partiti dopo una rissa fra due gruppi di ragazzi nei pressi del Duomo, in via Benedetto d’Acquisto, nel centro della città. sparatoria a Monreale: i due ragazzi feriti non sono in pericolo di vita A quell’ora, i locali circostanti erano molto affollati, e un centinaio di testimoni ha assistito alla lite, degenerata quando uno dei giovani ha tirato fuori una pistola. Metropolitanmagazine.it - Uccise tre persone in una sparatoria in strada a Monreale, Sicilia Leggi su Metropolitanmagazine.it Nella notte tra sabato e domenica cè stata una, non lontano da Palermo, in cui trehanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Salvatore Turdo, ventitré anni, e Massimo Pirozzo, ventisei anni, entrambi del posto, sono morti quasi immediatamente. Il ventiseienne Andrea Miceli, invece, era ricoverato al Civico di Palermo, ma non ce l’ha fatta ed è deceduto in ospedale. Non sono ancora chiare le dinamiche della vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, i colpi d’arma da fuoco sarebbero partiti dopo una rissa fra due gruppi di ragazzi nei pressi del Duomo, in via Benedetto d’Acquisto, nel centro della città.: i due ragazzi feriti non sono in pericolo di vita A quell’ora, i locali circostanti erano molto affollati, e un centinaio di testimoni ha assistito alla lite, degenerata quando uno dei giovani ha tirato fuori una pistola.

