Supplenze 2025 26 da graduatorie incrociate | elenchi aggiuntivi precedono la seconda fascia Pillole di Question Time

Question Time del 23 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stata trattata una Questione rilevante legata alle graduatorie provinciali per le Supplenze. Un focus particolare è stato posto sulla posizione di chi si inserisce negli elenchi aggiuntivi con un’abilitazione su materia, rispetto ai docenti in seconda fascia nelle graduatorie incrociate.L'articolo Supplenze 202526 da graduatorie incrociate: elenchi aggiuntivi precedono la seconda fascia. Pillole di Question Time . Leggi su Orizzontescuola.it Neldel 23 aprilesu OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, è stata trattata unae rilevante legata alleprovinciali per le. Un focus particolare è stato posto sulla posizione di chi si inserisce neglicon un’abilitazione su materia, rispetto ai docenti innelle.L'articolo26 daladi

