Infortunio Thuram, arrivano novità importanti sulle condizioni! Marotta svela la data del suo rientro? I dettagli sulle condizioni di Marcus Thuram si è espresso anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Ecco le sue parole:

COME STA Thuram? – «Sta recuperando lentamente, io sono molto ottimista. Spero ma sono anche convinto che ce la possa fare per mercoledì».

SULLA SCOMPARSA DI JAIR – «Ho avuto modo di vederlo e apprezzarne le qualità, le emozioni che generava con le sue folate sulla fascia. Aveva il 7, era parte integrante di un'Inter campione, la prima Inter della storia sotto la presidenza di Angelo Moratti. Proprio qua fu autore di un gol importante nel '65 contro il Benfica e vinsero la seconda Coppa dei Campioni. Anche lui ci ha lasciato, ormai quella Grande Inter è rappresentata da pochi campioni, speriamo che possano durare tanto.

