Eccellenza Lazio i risultati della trentaduesima giornata | il Valmontone è promosso in Serie D!

trentaduesima giornata per i gironi A e B di Eccellenza Lazio.Il girone A: Il Valmontone è promosso in Serie DUna doppietta di Daniel Rossi non poteva che sigillare la Serie D per il Valmontone, che si prende i tre punti nella trasferta di Fiumicino e contestualmente si. Romatoday.it - Eccellenza Lazio, i risultati della trentaduesima giornata: il Valmontone è promosso in Serie D! Leggi su Romatoday.it Si è conclusa laper i gironi A e B di.Il girone A: IlinDUna doppietta di Daniel Rossi non poteva che sigillare laD per il, che si prende i tre punti nella trasferta di Fiumicino e contestualmente si.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Eccellenza Lazio, i risultati della ventinovesima giornata: il Montespaccato ne fa sei, stop Valmontone - Si è conclusa la ventinovesima giornata per i gironi A e B di Eccellenza Lazio. Il girone A: L'Aranova ferma il Valmontone La sorpresa di giornata la regala l'Aranova, che ferma il Valmontone in casa sua e riapre molto la lotta per la promozione. Non basta il gol di De Dominicis infatti ai... 🔗romatoday.it

Eccellenza Lazio, i risultati della ventiseiesima giornata: il Montespaccato rallenta, successo LUISS - Si è conclusa la ventiseiesima giornata per i gironi A e B di Eccellenza Lazio. Il girone A: la W3 Maccarese cala il poker In attesa del posticipo del Valmontone i riflettori se li prende l'inseguitrice W3 Maccarese. La seconda in classifica va a un temporaneo meno otto grazie alla... 🔗romatoday.it

Eccellenza Lazio, i risultati della ventottesima giornata: il Valmontone allunga, regge il Montespaccato - Si è conclusa la ventottesima giornata per i gironi A e B di Eccellenza Lazio. Il girone A: la Romulea gela la Maccarese A sei giornate dalla fine il Valmontone forse da una spallata decisiva al girone A e alla sua lotta per il titolo. Una doppietta di Rossi piega il Colleferro a domicilio... 🔗romatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Eccellenza Lazio, i risultati della trentaduesima giornata: il Valmontone è promosso in Serie D!; Promozione Lazio, i risultati della trentaduesima giornata: la Fregene Maccarese si prende il big match del girone C; Eccellenza Lazio, i risultati della ventisettesima giornata: il Valmontone si ferma, poker UniPomezia; Eccellenza Lazio, gironi A e B: i risultati della settima giornata di campionato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Eccellenza Lazio, i risultati della trentaduesima giornata: il Valmontone è promosso in Serie D! - Si è conclusa la trentaduesima giornata per i gironi A e B di Eccellenza Lazio. 🔗romatoday.it

Eccellenza Lazio, i risultati della trentunesima giornata: Valmontone e UniPomezia vedono la Serie D - Si è conclusa la trentunesima giornata per i gironi A e B di Eccellenza Lazio. 🔗romatoday.it