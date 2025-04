Gli interessi di Bruxelles nella produzione bellica ucraina e nella prosecuzione del conflitto con la Russia

ucraina sta aumentando la sua produzione bellica grazie agli investimenti diretti degli alleati europei. Bruxelles ha infatti dei costosi interessi da realizzare e per questo motivo spinge per la continuazione del conflitto. Non sono interessi che riguardano il benessere dei cittadini, bensì il perfezionamento delle armi e il dominio militare sul continente.Gli inquietanti interessi europeiL’Europa (intesa come UE, NATO e alcuni Stati membri in particolare) sta cercando di realizzare grazie a Kiev certi interessi che riguardano ben poco i tanti sbandierati valori europei. Anzitutto, accumulare esperienza nel confronto coi russi, mandando in ucraina istruttori e osservatori e ottenere dati di prima mano. Poi, aumentare la produzione bellica per ricavare introiti e fare test subito sul campo: un giro da decine di miliardi di euro, deviati da altri investimenti meno redditizi come sanità, scuola, infrastrutture civili. Follow.it - Gli interessi di Bruxelles nella produzione bellica ucraina e nella prosecuzione del conflitto con la Russia Leggi su Follow.it L’sta aumentando la suagrazie agli investimenti diretti degli alleati europei.ha infatti dei costosida realizzare e per questo motivo spinge per la continuazione del. Non sonoche riguardano il benessere dei cittadini, bensì il perfezionamento delle armi e il dominio militare sul continente.Gli inquietantieuropeiL’Europa (intesa come UE, NATO e alcuni Stati membri in particolare) sta cercando di realizzare grazie a Kiev certiche riguardano ben poco i tanti sbandierati valori europei. Anzitutto, accumulare esperienza nel confronto coi russi, mandando inistruttori e osservatori e ottenere dati di prima mano. Poi, aumentare laper ricavare introiti e fare test subito sul campo: un giro da decine di miliardi di euro, deviati da altri investimenti meno redditizi come sanità, scuola, infrastrutture civili.

