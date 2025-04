Mosquera Juve un club spagnolo insiste per prendere il difensore del Valencia! Testa a testa serrato con i bianconeri La situazione

Mosquera Juve, LaLiga potrebbe non lasciare andare il difensore del Valencia: quel grande club fa sul serio per lui C’è un avversaria in più nella corsa che porta a Cristhian Andrey Mosquera. Il difensore del Valencia è un obiettivo del calciomercato Juventus, ma piace molto anche ne LaLiga. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto sul proprio . Calcionews24.com - Mosquera Juve, un club spagnolo insiste per prendere il difensore del Valencia! Testa a testa serrato con i bianconeri. La situazione Leggi su Calcionews24.com , LaLiga potrebbe non lasciare andare ildel: quel grandefa sul serio per lui C’è un avversaria in più nella corsa che porta a Cristhian Andrey. Ildelè un obiettivo del calciomercatontus, ma piace molto anche ne LaLiga. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto sul proprio .

Yeremay Juve, si fa avanti un’altra big italiana! Sfida in vista per il talento spagnolo? Anche quel club ci prova per l’estate - di Redazione JuventusNews24Yeremay Juve, si fa sotto un’altra big italiana per l’esterno spagnolo. Sfida in vista per la prossima estate? Le ultime di mercato Come spiegato da Niccolò Ceccarini su Tmw, il calciomercato Juve deve fare attenzione alla concorrenza per Yeremay Hernandez. Sul talento spagnolo gli occhi anche del Napoli, per un possibile derby tutto italiano in estate. YEREMAY JUVE – «Resta l’interesse anche per Yeremay del Deportivo La Coruna. 🔗juventusnews24.com

Tonali Juve, si complica la pista italiana? Piomba un top club spagnolo: due fattori ostacolano il suo arrivo a Torino. Gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Tonali Juve, si complica la pista italiana per il centrocampista del Newcastle: tutti gli ultimi aggiornamenti Non arrivano aggiornamenti postivi per quanto riguarda il futuro di Sandro Tonali, centrocampista accostato al calciomercato Juve in vista della sessione estiva. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’ingaggio da 7 milioni di euro netti e la valutazione di oltre 60 milioni di euro non sarebbero alla portata di club italiani. 🔗juventusnews24.com

