Mostre sfilate e nuove boutique Grazie al tasso di cambio favorevole e al boom di turisti il Giappone si sta rivelando la nuova mecca dello shopping di lusso

lusso, ben consci e consapevoli di dove conviene investire le proprie energie (e non solo). La sfilata Dior Kyoto, andata in scena qualche giorno fa, testimonia allora la crescente importanza del Giappone per la moda luxury. Il lusso no-logo è virale su TikTok: borse identiche alle Birkin, ma a un decimo del prezzo X Lo show immaginato da Maria Grazia Chiuri all’interno del giardino del Tempio di T?-ji è solo l’ultimo esempio di innumerevoli eventi ed iniziative dedicate al Paese del Sol Levante. Iodonna.it - Mostre, sfilate e nuove boutique. Grazie al tasso di cambio favorevole e al boom di turisti, il Giappone si sta rivelando la nuova mecca dello shopping di lusso Leggi su Iodonna.it Destinazioni strategiche. In un momento storico segnato da una grande incertezza economica, attanagliato da un’inflazione in costante aumento, nulla è lasciato al caso. Soprattutto da parte dei più influenti marchi del, ben consci e consapevoli di dove conviene investire le proprie energie (e non solo). La sfilata Dior Kyoto, andata in scena qualche giorno fa, testimonia allora la crescente importanza delper la moda luxury. Ilno-logo è virale su TikTok: borse identiche alle Birkin, ma a un decimo del prezzo X Lo show immaginato da Maria Grazia Chiuri all’interno del giardino del Tempio di T?-ji è solo l’ultimo esempio di innumerevoli eventi ed iniziative dedicate al Paese del Sol Levante.

