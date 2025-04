Coppa del Re | Barcellona batte Real 3-2 ai supplementari Finale burrascoso | espulso Rudiger che poi chiede scusa

Finale burrascoso: espulsi tre giocatori del Real, fra i quali Rudiger che, dalla panchina, tira oggetti contro l'arbitro. Poi il difensore si è scusato: "Ho sbagliato". Toni Rudiger affida ai social le scuse per il suo comportamento durante la Finale di Copa del Rey, vinta dal Barcellona 3-2 al termine dei tempi supplementariL'articolo Coppa del Re: Barcellona batte Real (3-2 ai supplementari). Finale burrascoso: espulso Rudiger (che poi chiede scusa) proviene da Firenze Post. .com - Coppa del Re: Barcellona batte Real (3-2 ai supplementari). Finale burrascoso: espulso Rudiger (che poi chiede scusa) Leggi su .com : espulsi tre giocatori del, fra i qualiche, dalla panchina, tira oggetti contro l'arbitro. Poi il difensore si èto: "Ho sbagliato". Toniaffida ai social le scuse per il suo comportamento durante ladi Copa del Rey, vinta dal3-2 al termine dei tempiL'articolodel Re:(3-2 ai).(che poi) proviene da Firenze Post.

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’Ariosto batte anche Casalgrande. E ora arriva la Coppa Italia a Rimini - Prosegue la striscia vincente dell’Ariosto, che supera con grande merito la coriacea Casalgrande con il risultato di 32-21. Non tragga in inganno la larga proporzione del punteggio finale, poiché si è trattato di un’autentica battaglia, con il risultato che ha assunto proporzioni ampie solamente nei minuti finali della partita. E’ servita la qualità e la forza morale di un Ariosto che, in questa fase delle stagione, conferma gara dopo gara di aver raggiunto un livello tecnico importante. 🔗sport.quotidiano.net

Semifinali Coppa Italia basket 2025: Milano batte Brescia e trova Trento in finale - Saranno Olimpia Milano e Dolomiti Energia Trentino a contendersi il trofeo nazionale. Nelle due semifinali Coppa Italia Basket 2025 giocate a Torino, i meneghini si sono aggiudicati il derby lombardo contro Brescia(74-69), mentre Trento ha prevalso su Trieste per 82-79. SEMIFINALI COPPA ITALIA BASKET 2025: OLIMPIA MILANO-GERMANI BRESCIA 74-69 I campioni d’Italia accedono alla finalissima al termine di un match molto combattuto contro Brescia e deciso soltanto nell’ultimo quarto. 🔗sport.periodicodaily.com

Calcio a 5, Coppa Italia nazionale femminile, l'Athletic Club Palermo batte 7-1 il Taranto e vola in semifinale - L'Athletic Club Palermo entra nella storia del futsal rosa palermitano: sarà infatti tra le prime quattro squadre nella Coppa Italia Regionale. Nel return match dei quarti di finale il roster palermitano stravince 7-1 contro l’ Atletico Città di Taranto in un match giocato alla perfezione dalle... 🔗palermotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

La Copa del Rey è del Barcellona: Real battuto 3-2; Barcellona-Real Madrid, finale di Coppa del Re: Ancelotti sconfitto ai supplementari; Barcellona-Real Madrid 3-2: i blaugrana vincono la Coppa del Re, decisivi Ferran Torres e Koundé; Copa del Rey: il Barcellona piega 3-2 il Real Madrid ai supplementari e alza il trofeo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

3-2 al Real Madrid, il Barcellona conquista la Coppa del Re - Il Barcellona ha vinto la Coppa del Re battendo 3-2 i rivali di sempre del Real Madrid al Sanchez Pizjuan di Siviglia. A regalare il Clasico di Coppa ai blaugrana il gol nel secondo tempo dei ... 🔗ansa.it

Barcellona-Real Madrid 3-2: i blaugrana vincono la Coppa del Re, decisivi Ferran Torres e Koundé - Il Barcellona batte 3-2 il Real Madrid al termine dei tempi supplementari e vince la 32esima Coppa del Re della sua storia. Una partita folle e spettacolare, quella che va in scena a Siviglia, ... 🔗msn.com

Barcellona batte il Real Madrid 3-2 e vince la Coppa del Re 2024-2025 - Chi ha vinto la Coppa del Re 2025? Come si è conclusa la finale tra Barcellona e Real Madrid? Chi ha segnato il gol decisivo nei supplementari? 🔗calcioin.it