Serie A Femminile Como - Lazio 0-4 | Una tripletta di Le Bihan trascina la Lazio

Prosegue nel migliore dei modi la corsa nella poule salvezza di Serie A Femminile per la Lazio Women, ormai salva e che sta sfruttando le ultime partite per mettersi in mostra. Nell'ottava giornata le ragazze allenate da mister Grassadonia hanno travolto il malcapitato Como con un poker nel segno.

