Eurostat in Italia povero il 9 per cento dei lavoratori a tempo pieno

Italia sale il rischio povertà tra le persone che lavorano, anche se impegnate a tempo pieno. È quanto emerge dalle tabelle Eurostat appena pubblicate. Nel 2024 gli occupati full time con un reddito inferiore al 60 per cento di quello mediano nazionale al netto dei trasferimenti sociali sono il 9 per cento: +0,3 per cento rispetto al dato del 2023. Tra i lavoratori di almeno 18 anni occupati per almeno la metà dell'anno (sia a tempo pieno che part-time) è a rischio povertà il 10,2 per cento. Anche in questo caso c'è stato un aumento dello 0,3 per cento rispetto all'anno precedente. Prendendo in considerazione solo i lavoratori part-time, il dato è invece in calo al 15,7 per cento (nel 2023 era del 16,9 per cento). In Italia, sottolinea Eurostat, ci sono circa cinque milioni di persone che non riescono a permettersi una serie di beni, servizi o attività sociali specifici che sono considerati dalla maggior parte delle persone essenziali per una qualità di vita adeguata.

Potere d’acquisto stipendi in Italia: il più basso tra le grandi economia OCSE. I dati Eurostat - Uno studio condotto dall’Eurostat ha esaminato il potere d’acquisto nei Paesi europei nel 2023, con un focus sugli stipendi reali. I dati evidenziano come l’Italia si posizioni agli ultimi posti tra le grandi economie dell’OCSE. L'articolo Potere d’acquisto stipendi in Italia: il più basso tra le grandi economia OCSE. I dati Eurostat sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Italia fanalino di coda per stipendi reali in Europa: la classifica Eurostat - L’Italia è il grande Paese europeo con il potere d’acquisto più basso tra gli stipendi medi, secondo i dati Eurostat aggiornati al 2023. Il confronto con gli altri grandi Stati dell’Unione Europea – come Germania e Francia – è impietoso: tutti superano nettamente il nostro Paese, e lo stesso vale per molte altre nazioni più piccole ma economicamente più solide, come Belgio, Austria, Irlanda e i Paesi scandinavi. 🔗thesocialpost.it

L’Italia ultima tra i Paesi OCSE per stipendi netti e potere d’acquisto: lo certifica un’analisi Eurostat - Un recente studio di Eurostat evidenzia il divario tra gli stipendi netti medi nei Paesi OCSE, considerando il potere d’acquisto reale. La classifica mostra come l’Italia si posizioni all’ultimo posto tra le grandi economie europee, dietro a Francia, Germania e Spagna. I dati, aggiornati al 2023, utilizzano il Purchasing Power Standard (PPS), un’unità di misura […] The post L’Italia ultima tra i Paesi OCSE per stipendi netti e potere d’acquisto: lo certifica un’analisi Eurostat first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

