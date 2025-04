Oltre 200mila giovani a Roma per il Giubileo degli adolescenti | Primo grande evento dell' Anno santo

Anno commosso le migliaia e migliaia di ragazzi che hAnno riempito piazza San Pietro per la messa celebrata questa mattina, domenica 27 aprile. Romatoday.it - Oltre 200mila giovani a Roma per il Giubileo degli adolescenti: "Primo grande evento dell'Anno santo" Leggi su Romatoday.it "Papa Francesco avrebbe desiderato incontrarvi, guardarvi negli occhi, passare in mezzo a voi per salutarvi". Le parole del cardinale Pietro Parolin hcommosso le migliaia e migliaia di ragazzi che hriempito piazza San Pietro per la messa celebrata questa mattina, domenica 27 aprile.

Giubileo degli Adolescenti, a Roma oltre 120 mila giovani - Proprio in questi giorni a Roma sono arrivati piu’ di 120 mila giovani per il Giubileo degli Adolescenti. Domenica in piazza San Pietro parteciperanno alla messa dei novendiali per il Papa defunto celebrata dal cardinale Parolin. Servizio di Alessio Orlandi The post Giubileo degli Adolescenti, a Roma oltre 120 mila giovani first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Giubileo degli adolescenti, in 200mila 'invadono' Roma - AGI - È il day after e le lacrime di tristezza per i funerali di Papa Francesco sono sostituite dai sorrisi di ragazzi e adolescenti che da questa mattina hanno inondato, come un fiume in piena, piazz ... 🔗msn.com

Sito Istituzionale | Giubileo degli Adolescenti, accolti 200 mila giovani provenienti da 120 Paesi - Ultimo giorno del Giubileo degli adolescenti oggi a Roma. In questi giorni sono arrivati nella capitale più di 120mila giovani, molti dei quali hanno potuto assistere ieri anche ai funerali di Papa Fr ... 🔗informazione.it

Roma: in 200mila al Giubileo degli Adolescenti - Sono diversi i fedeli dell’Alto Milanese presenti in piazza San Pietro a Roma per i funerali del Papa. Nella foto, don Alessandro Viganò, arrivato nella capitale… Leggi ... 🔗informazione.it