Due nuovi salvataggi nel Mediterraneo | Ocean Viking sbarcherà a Marina di Carrara

Carrara – nuovi salvataggi di migranti nel Mediterraneo nelle ultime ore: davanti alla Libia e a largo di Malta.Il porto designato, dopo l’intervento della nave Ocean Viking della ong Sos Méditerranée, con arrivo previsto fra la mattina del 29 e la mattina del 30, è quello di Marina di Carrara. Nel primo caso il salvataggio è avvenuto da una barca in vetroresina nella zona libica: a bordo 59 persone, tra cui una donna e 10 minori non accompagnati. La seconda operazione a Malta dove la nave ha raccolto in mare altre 67 persone.Per il porto toscano di Marina di Carrara è li sedicesimo arrivo di una nave con migranti, il secondo del 2025. Leggi su Corrieretoscano.it di migranti nelnelle ultime ore: davanti alla Libia e a largo di Malta.Il porto designato, dopo l’intervento della navedella ong Sos Méditerranée, con arrivo previsto fra la mattina del 29 e la mattina del 30, è quello didi. Nel primo caso ilo è avvenuto da una barca in vetroresina nella zona libica: a bordo 59 persone, tra cui una donna e 10 minori non accompagnati. La seconda operazione a Malta dove la nave ha raccolto in mare altre 67 persone.Per il porto toscano didiè li sedicesimo arrivo di una nave con migranti, il secondo del 2025.

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’Italia alla frontiera del Mediterraneo Allargato: nuovi indirizzi pratici di strategia marittima - Il Mar Mediterraneo, che è stato giustamente definito “medio oceano” in quanto interconnette due mondi geopolitici (l’Oceano Atlantico e l’Indo-Pacifico), vede da tempo la presenza di attori regionali e globali sempre più attivi e perfino assertivi, in considerazione della sua recuperata centralità in qualità di “mare di passaggio” per rotte commerciali, flussi informatici, migrazioni e trasporto di risorse energetiche. 🔗it.insideover.com

Mille nuovi alloggi in due anni, prende forma il Piano Casa per arginare l'emergenza abitativa - Debutta il Piano Casa del Comune di Modena, uno dei perni dell'azione amministrativa della nuova Giunta Mezzetti. Sin dall'esordio della campagna elettorale dell o scorso anno, il sindaco e la sua maggioranza hanno infatti posto l'accento su un intervento deciso e ingente sul tema degli alloggi. ... 🔗modenatoday.it

I due nuovi nomi della Nazionale di Spalletti - AGI - Primi impegni del 2025 per la Nazionale, che affronterà nei quarti di finale di Uefa Nations League la Germania in una doppia sfida che rappresenta una vera e propria 'sliding door' sul futuro. I due match - in programma giovedì 20 marzo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e domenica 23 marzo al BVB Stadion di Dortmund - non decideranno infatti solo la qualificazione alle Finals, che l'Italia vincendo ospiterebbe a giugno a Torino, ma anche il percorso verso il Mondiale del 2026: passando il turno gli Azzurri sarebbero inseriti nel girone con Slovacchia, Irlanda del Nord e ... 🔗agi.it

Se ne parla anche su altri siti

Due nuovi salvataggi nel Mediterraneo: Ocean Viking sbarcherà a Marina di Carrara; UE: ritrovare l’umanità nel Mediterraneo; Migranti, nuovi soccorsi in mare; Cronaca di una difficile missione di salvataggio di migranti nel Mediterraneo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Due nuovi sbarchi a Lampedusa, arrivati in 96 - Due nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa. Nelle scorse ore, a bordo di due barchini, agganciati a poche miglia dall’isola, sono stati soccorsi in 96. L’intervento di salvataggio è stato ... 🔗msn.com

Sea-Eye lancia nuova missione salvataggio Mediterraneo - (ANSAmed) - ROMA, 29 MAR - La ong di salvataggio in mare Sea-Eye ha appena lanciato la sua seconda missione di quest'anno nel Mediterraneo ... stiamo ricevendo nuovi messaggi ingiuriosi e violenti ... 🔗ansa.it