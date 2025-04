Stramaccioni | Merito a Conceicao per aver creduto in Jovic

Stramaccioni ha parlato del Derby di ieri sera, parole di forte fiducia per Jovic e il Diavolo.Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, ha passato ai raggi?X il rotondo 3?0 con cui il Milan ha estromesso i nerazzurri dalla Coppa Italia. A suo avviso il successo rossonero si spiega con tre fattori chiave. Innanzitutto la scelta tattica del tecnico lusitano: «La chiave della partita? La caparbietà di?Conceição ad insistere su questo nuovo 3?4?3». Il sistema varato di recente ha dato al Diavolo un'impronta più compatta e aggressiva, valorizzando le caratteristiche dell'organico.Il secondo punto decisivo riguarda la punta serba: «La straordinaria integrazione di Jovic in questo sistema». Nonostante l'arrivo invernale del costoso Santiago?Gimenez, Conceição ha promosso Luka?Jovic titolare, e la doppietta nel derby ha ripagato la fiducia con cinismo negli ultimi sedici metri e altruismo in fase di raccordo.

