Annullata la Festa del SS Crocifisso Monreale pagherà i funerali dei tre ragazzi

Monreale, – In seguito alla tragica sparatoria della scorsa notte, che ha strappato alla vita tre giovani concittadini e ferito altri due, l'Amministrazione Comunale di Monreale ha preso urgenti e dolorose decisioni. Il Sindaco Alberto Arcidiacono, profondamente addolorato per la perdita di queste giovani vite, ha annunciato l'annullamento della 399^ edizione della Festa del Santissimo Crocifisso.

