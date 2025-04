Il Milan ritrova Pulisic e Gimenez battuto 2-0 il Venezia

Venezia (ITALPRESS) – Un gol in avvio di Pulisic e uno in pieno recupero di Gimenez regalano i tre punti al Milan sul campo del Venezia. Una vittoria arrivata non senza difficoltà per i 7 volte campioni d’Europa, troppo discontinui nell’arco dei 90 minuti. Tra le fila degli ospiti, Jovic accusa un problema alla zona lombare nel riscaldamento e deve così lasciare il centro dell’attacco ad Abraham.Dopo soli cinque minuti, i rossoneri passano in vantaggio. Jimenez intercetta un rinvio corto di Candé e serve Fofana, il quale imbuca per Pulisic che con il sinistro batte Radu per l’1-0. La risposta dei padroni di casa arriva al 22?, quando Yeboah salta Pavlovic e serve Zerbin al centro, il quale si gira sul mancino ma calcia a lato di poco. Al 32?, è Nicolussi Caviglia ad andare vicino all’1-1 con una punizione dal limite che sfiora il palo alla destra di Maignan. Unlimitednews.it - Il Milan ritrova Pulisic e Gimenez, battuto 2-0 il Venezia Leggi su Unlimitednews.it (ITALPRESS) – Un gol in avvio die uno in pieno recupero diregalano i tre punti alsul campo del. Una vittoria arrivata non senza difficoltà per i 7 volte campioni d’Europa, troppo discontinui nell’arco dei 90 minuti. Tra le fila degli ospiti, Jovic accusa un problema alla zona lombare nel riscaldamento e deve così lasciare il centro dell’attacco ad Abraham.Dopo soli cinque minuti, i rossoneri passano in vantaggio. Jimenez intercetta un rinvio corto di Candé e serve Fofana, il quale imbuca perche con il sinistro batte Radu per l’1-0. La risposta dei padroni di casa arriva al 22?, quando Yeboah salta Pavlovic e serve Zerbin al centro, il quale si gira sul mancino ma calcia a lato di poco. Al 32?, è Nicolussi Caviglia ad andare vicino all’1-1 con una punizione dal limite che sfiora il palo alla destra di Maignan.

Cosa riportano altre fonti

LIVE Feyenoord-Milan, Champions League 2025 in DIRETTA: Pulisic, Joao Felix, Leao e Gimenez partono titolari! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.57 Ecco le formazioni ufficiali: FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Paixao, Ueda, Moussa. All. Bosschaart MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao 19.56 Buonasera e benvenuti alla diretta di Feyenoord-Milan. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Feyenoord-Milan, Champions League calcio in DIRETTA, Gimenez parte titolare. 🔗oasport.it

Empoli-Milan 0-2 (90?): Pulisic inventa, Leao e Giménez decidono la partita - Finita da poco Empoli-Milan, partita della 24^ giornata della Serie A 2024-2025. Ecco il racconto dei secondi 45' di gioco al 'Castellani' 🔗pianetamilan.it

Torino-Milan, Conceicao: “Walker non ci sarà. Gimenez e Pulisic non al top” - Torino-Milan, 26^ giornata del campionato di Serie A 2024-25. Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato anche di Walker e non solo 🔗pianetamilan.it

Cosa riportano altre fonti

Il Milan ritrova Pulisic e Gimenez, battuto 2-0 il Venezia; Il Milan soffre ma vince ancora: Venezia ko 2-0; FINALE Venezia-Milan 0-2: apre Pulisic, poi Gimenez torna al gol su assist di Reijnders; Venezia-Milan 0-2, pagelle: Pulisic decisivo, Gimenez ritrova il gol ma che spaventi per il Diavolo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Venezia-Milan 0-2, pagelle: Pulisic decisivo, Gimenez ritrova il gol ma che spaventi per il Diavolo - Le pagelle di Venezia-Milan, uno dei due lunch match della 34esima giornata di Serie A: da Leao a Pulisic, fino ad arrivare alle scelte e ai cambi di Conceiçao. 🔗sport.virgilio.it

Venezia-Milan 0-2, le pagelle: Pulisic (7) è una certezza, si ritrova anche Gimenez (7). A Yeboah (7) manca solo il gol, Candé (4,5) è una sciagura - L’effetto Coppa Italia spinge il Milan nel lunch match del 34° turno di Serie A. Al Penzo, i rossoneri liquidano la pratica Venezia con la rete ... 🔗msn.com

Venezia-Milan 0-2: le pagelle premiano Pulisic e Gimenez, serata amara per Candé - Le pagelle di Venezia-Milan 0-2: Pulisic decisivo, Gimenez entra e chiude la partita. Candé errore fatale, Yeboah tra i migliori. 🔗milanosportiva.com