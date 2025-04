Pietralata riapre la scuola dell' infanzia dopo il ritrovamento di un topo morto

scuola riaprirà lunedì dopo un accurato intervento di derattizzazione. Un topo morto ed escrementi sono stati ritrovati, lo scorso 23 aprile, all’interno della scuola comunale dell’infanzia Bianconiglio di Roma, su via Achille Tedeschi 65, nel IV municipio. La scuola è rimasta chiusa il 24 e. Romatoday.it - Pietralata, riapre la scuola dell'infanzia dopo il ritrovamento di un topo morto Leggi su Romatoday.it Lariaprirà lunedìun accurato intervento di derattizzazione. Uned escrementi sono stati ritrovati, lo scorso 23 aprile, all’internocomunaleBianconiglio di Roma, su via Achille Tedeschi 65, nel IV municipio. Laè rimasta chiusa il 24 e.

Cosa riportano altre fonti

A Roccamontepiano riapre la scuola dell'infanzia - A Roccamontepiano è tutto pronto per la riconsegna e riapertura della scuola dell'infanzia. Sabato 12 aprile alle 10 è previsto il taglio del nastro, a conclusione degli interventi di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della mensa scolastica. Un intervento voluto... 🔗chietitoday.it

Nuove Indicazioni nazionali: Intelligenza Artificiale a scuola, un’integrazione prudente e critica. Centrale il ruolo dell’insegnante - Le Nuove Indicazioni nazionali pongono particolare attenzione alle competenze digitali, fondamentali per orientarsi nell’universo tecnologico e sviluppare identità e autonomia. L'articolo Nuove Indicazioni nazionali: Intelligenza Artificiale a scuola, un’integrazione prudente e critica. Centrale il ruolo dell’insegnante sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Avviso di asta pubblica per l'alienazione dell’edificio denominato "Ex Scuola di Cervara" - È stato pubblicato sul portale del Comune di Parma – al seguente link https://shorturl.at/Hil1n – l’avviso di asta pubblica per l'alienazione dell’edificio denominato “Ex Scuola di Cervara”, in strada Commenda 11, a Cervara, Parma. La “Ex Scuola Elementare di Cervara” fu realizzata dal Comune di... 🔗parmatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pietralata, riapre la scuola dell'infanzia dopo il ritrovamento di un topo morto; Inaugurato il Bibliopoint diffuso Albino Bernardini a Pietralata; A Pietralata blitz degli studenti: Chiediamo scuola ci date polizia”. Giovanissimi chiusi e denunciati; Disperati dormono dentro l'ex asilo di Pietralata. La vicenda arriva in parlamento. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media